Tras la pelea con Federico Valverde, Tchouameni rompió su silencio: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

El mediocampista francés se pronunció en Instagram tras su altercado con el uruguayo y pidió disculpas a los hinchas.

Poco después de que el Real Madrid informara las sanciones impuestas a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde por el enfrentamiento ocurrido el último jueves, el mediocampista francés publicó un comunicado en el que asumió lo sucedido con el uruguayo y expresó su arrepentimiento por el incidente tras el entrenamiento.

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Este viernes por la mañana, Tchouameni publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro abrazando a Valverde, acompañada de un mensaje en el que admitió que “lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable”.

Autocrítico: El comunicado de Tchouameni

Tal como lo hizo el uruguayo el jueves por la tarde, Tchouameni compartió un extenso mensaje en el que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido en Valdebebas. En su pronunciamiento señaló: “Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo”.

En esa misma línea, dejó un mensaje dirigido a los hinchas y señaló: “A internet le encanta inventar las historias más salvajes para generar ruido, así que no crean todo lo que se dice ni las narrativas falsas”.

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Para finalizar su descargo, señaló que “ya me he disculpado con el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas”, además de remarcar que ahora “toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la temporada que viene”.

Sobre la pelea entre Valverde y Tchouameni

Luego de un cruce entre ambos jugadores por una jugada durante el entrenamiento del miércoles, que derivó en una discusión, la tensión aumentó al día siguiente. Desde temprano en Valdebebas el ambiente era incómodo, hasta que todo terminó estallando en el vestuario.

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En medio de la fuerte discusión, Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, y el francés terminaron enfrentándose en el vestuario, incidente que le provocó un corte en la frente al uruguayo. Debido al golpe y siguiendo el protocolo habitual en estos casos, el jugador fue trasladado al hospital, donde recibió puntos en la cabeza, para luego regresar a su domicilio.

Tras lo sucedido, el club ‘merengue’ comunicó la apertura de expedientes disciplinarios contra los involucrados por el altercado protagonizado durante y después del entrenamiento del jueves. Posterior a ello, se conoció a serán sancionados con una multa económica.

DATOS CLAVES

Aurélien Tchouaméni publicó una foto abrazando a Valverde y calificó el incidente de inaceptable.

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El mediocampista francés extendió sus disculpas a los madridistas y pidió ignorar narrativas falsas.