Fabrizio Romano reveló que ya hubo contactos entre Mourinho y Real Madrid. La postura de Benfica. ¿Por qué Florentino Pérez avala su llegada?

Real Madrid inició las negociaciones para que José Mourinho sea su entrenador para la temporada 2026-27. Así lo informó el periodista Fabrizio Romano, quien dio detalles sobre los contactos entre el club español y el actual director técnico del Benfica. Esta información surge justo después del escándalo que generó la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

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Real Madrid empieza a mirar a la próxima temporada, luego del fracaso de la presente campaña, que terminará sin títulos, salvo un milagro en la lucha por LALIGA ante FC Barcelona. A partir de esto, será momento de un nuevo proyecto que encabezará Florentino Pérez y tiene como nombre principal para el manejo a José Mourinho.

🚨 José Mourinho and Real Madrid job: the situation at present. 🎥⤵️ pic.twitter.com/39ObYLdhsp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

El diario Marca volvió a poner sobre la mesa el nombre del portugués en horas de la tarde este viernes en España. Según reveló en un artículo titulado “Todos los caminos conducen a Mou”, aseguró que es el favorito para hacerse con el cargo de entrenador.

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Portada del diario Marca sobre el artículo “Todos los caminos conducen a Mou”.

Horas después, el periodista Fabrizio Romano aseguró en un informe en su canal de YouTube que Real Madrid inició “la operación Mourinho” para que sea su próximo director técnico. Álvaro Arbeloa no continuará en el club y se busca un perfil fuerte para que tome las riendas del equipo en medio del caos ya conocido en este final de temporada.

Los detalles de Fabrizio Romano sobre la negociación entre Real Madrid y Mourinho (X @FabrizioRomano).

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Así van las negociaciones entre Real Madrid y José Mourinho

Los primeros contactos entre el Madrid y ‘Mou’ se están dando por estas horas. Han sido de manera informal, ya que todavía no hubo charlas con Benfica, club que tiene un contrato vigente con el entrenador (hasta 2027) y que no está dispuesto a perderlo.

Según las precisiones del periodista italiano, ‘The Special One’ está abierto a un regreso al Real Madrid, luego de su ciclo entre 2010 y 2013 donde logró tres títulos. De acuerdo al mencionado artículo del diario Marca, Florentino Pérez, presidente del conjunto ‘merengue’ tiene una relación de amistad con el entrenador y lo considera “la base de los éxitos que llegaron en los años posteriores a su salida”.

Florentino Pérez y José Mourinho mantienen una buena relación (Getty Images).

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La decisión final respecto al regreso o no de ‘Mou’ al Santiago Bernabéu será exclusivamente de Florentino Pérez. Los primeros contactos han sido positivos, aunque queda mucho camino por delante para confirmar si es el elegido y si tomará las riendas del plantel para la próxima temporada.

El caso Valverde-Tchouaméni aceleró la opción de José Mourinho

Mientras se negocia con Mourinho, en Real Madrid buscan dejar atrás las horas de tormento que generó la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Este viernes se confirmó la sanción para ambos futbolistas: multa para cada uno de 500 mil euros (sin castigo deportivo).

Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde fueron sancionados por Real Madrid (Composición Bolavip).

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En relación a este escándalo, quedó claro que el vestuario está en un momento complicado y que se necesita un perfil de entrenador con suficiente espalda para tomar las decisiones adecuadas. Así, Mourinho gana enteros para que sea ese nombre con espalda que tome el control del plantel.

“El contexto de máxima tensión en el seno de la plantilla carga de argumentos a los partidarios de la contratación del entrenador portugués, que además cuenta con la baza del conocimiento interno del club“, apuntaron desde el mencionado medio español al respecto.

Así, José Mourinho se acerca al Real Madrid, aunque, por ahora, las negociaciones recién empiezan su curso. Benfica no quiere perderlo y quiere que cumpla su contrato, pero la decisión final será de Florentino Pérez. Mou, mientras, espera.

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