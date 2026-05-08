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Real Madrid tomó drástica decisión con Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras pelea: “Total arrepentimiento”

Mediante un comunicado oficial, el club 'merengue' informó la decisión tomada contra ambos futbolistas tras el incidente.

Sanción para Valverde y Tchoauméni
© Composición Bolavip PerúSanción para Valverde y Tchoauméni

En las últimas horas, Real Madrid se pronunció oficialmente sobre el enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante los entrenamientos del primer equipo.

Como consecuencia, ambos jugadores recibieron sanciones disciplinarias por parte del club y asumieron las medidas impuestas tras este incidente considerado grave.

Comunicado de Real Madrid sobre Federico Valverde y Aurélien Tchoauméni

En un primer momento, Real Madrid señaló que ambos futbolistas acudieron a las instalaciones del club luego de la apertura de un expediente disciplinario por los constantes enfrentamientos en los vestuarios. Tanto Federico Valverde como Aurélien Tchouaméni comparecieron ante el instructor correspondiente y ofrecieron las disculpas respectivas.

La situación también repercutió en sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición, aunque eso no impidió que el cuadro ‘merengue’ mantuviera una postura firme y aplicara una dura sanción. Por ello, el club decidió multar al uruguayo y al francés con 500 mil euros a cada uno, cerrando así este episodio con la intención de enfocarse en un mejor final de temporada.

“Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, se puede leer en el comunicado.

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Federico Valverde no podrá jugar el Clásico ante Barcelona

Pese a haber ofrecido las disculpas correspondientes, Federico Valverde no podrá disputar el clásico entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga. El mediocampista uruguayo terminó en el hospital tras sufrir un corte en la cabeza, por lo que deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, aproximadamente.

DATOS CLAVES

  • Real Madrid impuso una multa de 500 mil euros a cada futbolista por indisciplina.
  • Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni mostraron arrepentimiento y ofrecieron disculpas públicas tras el incidente.
  • El mediocampista uruguayo guardará reposo hasta 14 días y no jugará ante el Barcelona.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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