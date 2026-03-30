Bernardo Silva tomó la decisión de dejar Manchester City a final de temporada, poniéndole fin a un ciclo de nueve temporada y más de 400 partidos tras su llegada a mitad de 2017. El portugués, quien no forma parte de la Selección lusa en esta fecha FIFA, ya tiene definido el plan para su futuro: equipos de la MLS, Arabia Saudita y Europa empiezan a tentarlo.

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El periodista Fabrizio Romano reveló que “el plan de Bernardo Silva para el verano es dejar Manchester City como agente libre”. El contrato del experimentado volante portugués termina a final de temporada y no habrá renovación. Por lo tanto, se irá con el pase en su poder a otra institución.

Bernardo Silva se va del Manchester City, según Romano (X @FabrizioRomano).

Según Romano, desde enero ya “habían visto claros indicios”, algo que también se venía vaticinando hace meses sobre otros clubes interesados en su fichaje. Bernardo Silva tuvo su última renovación a mitad de 2023, ya cuando estuvo en la mira de clubes como FC Barcelona y PSG. Si bien estas dos instituciones lo han tentado, decidió quedarse en el conjunto inglés.

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Bernardo Silva y su plan para su futuro profesional

Ahora, con la decisión de dejar Manchester City, Bernardo Silva tiene claro los pasos a seguir para su futuro. Si bien ya se conoce que dejará el club del Etihad a final de temporada, la gran incógnita ahora pasa por saber el próximo club para su carrera.

Sin embargo, la intención del futbolista de 31 años es enfocarse totalmente en el Manchester City y este final de temporada. Está claro que quiere terminar su vínculo de la manera más profesional, donde el equipo de Pep Guardiola aún lucha por los títulos de la FA Cup (enfrenta a Liverpool este sábado 4 de abril por cuartos de final) y la Premier League (está segundo con 61 y está a 9 puntos del líder Arsenal).

Aún así, ya se vislumbran clubes interesados por Bernardo Silva. Según Fabrizio Romano, Europa, Arabia Saudita y la MLS de los Estados Unidos se perfilan como posibles opciones. La decisión está tomada respecto a su salida.

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Bernardo Silva no fue convocado a la Selección de Portugal

La decisión sobre su futuro coincide con la fecha FIFA de marzo donde, sorprendentemente, Bernardo Silva no fue convocado a la Selección de Portugal. En aquel país se comenta que su baja se debe a un descanso que le otorga el entrenador Roberto Martínez debido a la seguidilla de partidos que ha tenido con Manchester City.

La lista de convocados de la Selección de Portugal para la fecha FIFA de marzo (X @selecaoportugal).

Esto llamó la atención porque Matheus Nunes de Manchester City, sí fue convocado por Portugal. De cualquier manera, todo esto se definirá a fines de mayo cuando Martínez deba presentar la lista de convocados lusa para la Copa del Mundo.

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