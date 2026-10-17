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Valencia vs. Athletic Bilbao en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia vs. Athletic, LaLiga
Valencia vs. Athletic, LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Valencia viene de empatar 2-2 como visitante ante Racing de Santander. El equipo ocupa el puesto 19 con 5 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Real Sociedad.

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Athletic Bilbao empató 0-0 como local ante Alavés en la fecha anterior. Athletic Bilbao está 10° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Elche.

El historial entre Valencia y Athletic Bilbao

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentaron 72 veces en los últimos años: 29 triunfos de Valencia, 22 de Athletic Bilbao y 21 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/05/2026Athletic Bilbao vs. Valencia0-1Primera División
04/02/2026Valencia vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
20/09/2025Valencia vs. Athletic Bilbao2-0Primera División
18/05/2025Valencia vs. Athletic Bilbao0-1Primera División
28/08/2024Athletic Bilbao vs. Valencia1-0Primera División
20/01/2024Valencia vs. Athletic Bilbao1-0Primera División
29/10/2023Athletic Bilbao vs. Valencia2-2Primera División
11/02/2023Valencia vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
26/01/2023Valencia vs. Athletic Bilbao1-3Copa del Rey
21/08/2022Athletic Bilbao vs. Valencia1-0Primera División

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 07:00 hs
  • Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 09:15 hs
  • Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 11:30 hs
  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Valencia suma 5 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.
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