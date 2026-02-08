Es tendencia:
LaLiga

Valencia vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Valencia y Real Madrid se enfrentan en el Estadio de Mestalla. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Bienvenidos a la cobertura del Valencia vs. Real Madrid!

Valencia y Real Madrid se enfrentan en el Estadio de Mestalla en el marco de la fecha 23 de LaLiga. A continuación, sigue todas las incidencias del partido.

Por Renato Pérez

Valencia vs. Real Madrid por LaLiga.
Valencia vs. Real Madrid por LaLiga.

Valencia y Real Madrid se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 23 de LaLiga. El Estadio de Mestalla será testigo de uno de los partidos más resonantes y esperados en este fin de semana, así que desde la previa se espera un trámite plagado de emociones cuando son los merengues quienes necesitan el triunfo para no perder lugar en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy, Valencia perdió 2-1 ante Real Betis, venció 3-2 a Espanyol y derrotó 1-0 a Getafe en condición de visita. Por otro lado, Real Madrid venció 2-1 a Rayo Vallecano, ganó 0-2 a Villarreal y volvió a ganar 2-0 frente a Levante jugando en el Estadio Santiago Bernabéu. Dicho esto, nos espera un buen espectáculo en Mestalla.

¿A qué hora juegan Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

  • Sudamérica | DSports
  • España | DAZN LaLiga
  • México | Sky Sports
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
Renato Pérez
