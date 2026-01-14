VIDEO: asistencia de Luis Díaz para que Lennart Karl sentencie el triunfo de Bayern Múnich ante Colonia

Luis Díaz ayudó a sentenciar el triunfo del Bayern Múnich en su visita a Colonia. Por la fecha 17 de la Bundesliga, los ‘Bávaros’ ganaron por 3-1 para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones. El colombiano dio la asistencia para el tercer gol hecho por el joven Lennart Karl.

El partido fue muy complicado para el equipo de Vincent Kompany, pero logró cerrarlo para quedarse con los tres puntos. Al minuto 39 del segundo tiempo, de un pelotazo de Harry Kane en campo propio, Luis Díaz quedó bien perfilado para el ataque y armó una jugada individual perfecta para terminar en asistencia y el gol de Karl para el 3-1.

Este joven alemán de 17 años está demostrando que puede ser una opción más que interesante en el once del Bayern. Por lo pronto, su conexión con Luis Díaz puede ser una solución a futuro para Vincent Kompany, sobre todo, de cara a los duelos definitorios que tenga a final de temporada.

Bayern Múnich pudo darlo vuelta ante Colonia

A Bayern Múnich le costó el partido, sobre todo en la primera mitad. Linton Maina adelantó al Colonia con un tremendo derechazo, que le quemó las manos a Manuel Neuer para el 1-0 al minuto 41. Así, parecía que los ‘Bávaros’ encontrarían dificultades para lograr el empate antes del final del primer tiempo.

Sin embargo, una jugada extraña, pero muy buena de Serge Gnabry dentro del área terminó en el gol del empate 1-1 al minuto 50. Y en el segundo tiempo, los ‘Bávaros’ mostraron una mejor versión, aunque el gol recién lo pudo marcar al minuto 26. Kim min-Jae anotó el 2-1 para poner algo de justicia en el marcador.

Sobre la parte final, llegó la jugada de Harry Kane, Luis Díaz y Lennart Karl para decretar un triunfo muy trabajado del equipo de Kompany, pero muy necesario para seguir como líder de la Bundesliga. Es que la diferencia con el escolta Borussia Dortmund es de 11 puntos (47 contra 36).

Felipe Chávez no ingresó en el Bayern Múnich

Así como Luis Díaz fue titular y hasta ingresó el joven Lennart Karl en el complemento, no tuvo minutos el peruano Felipe Chávez. Había debutado en la jornada pasada en la goleada 8-1 ante Wolsfburgo ingresando al minuto 38 del complemento por Michael Olise.

Sin embargo, ante el Colonia, Chávez no vio acción y se quedó en el banco de suplentes. De todas maneras, continúa sumando convocatorias para seguir conociendo a sus compañeros y haciéndose un nombre dentro del plantel.

