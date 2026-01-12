Debutó hace poco en el Bayern Múnich, pero hoy nadie se acuerda de él y sigue jugando en Europa

El fin de semana pasado se dio el debut de Felipe Chávez en el Bayern Múnich, esto fue un hito para el fútbol peruano. El cual tiene a contados jugadores que han logrado jugar en este cuadro. A pesar de esto, todos mencionan a solo 3 peruanos que han debutado en este club, cuando en realidad son 4, pero hay uno que nadie menciona.

Su nombre es Matteo Pérez y fue el futbolista peruano que debutó antes de Chávez hace un par de años. Pero claro, como todavía no ha decidido jugar por la Selección Peruana, entonces nadie lo tiene en consideración. Esto a pesar que el tiene la nacionalidad, no obstante hasta el momento solo ha vestido la camiseta del cuadro de Suecia que fue el primero que le terminó abriendo las puertas.

En una última publicación de la ‘Bicolor’ no mencionan al joven lateral izquierdo. Más bien, solo se centran en Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez. Lo cual es algo que deja en claro que por ahora, en la FPF no tienen en cuenta al joven defensor. Quien va a tener que hablar seguramente a la Videna para poder ser convocado más adelante.

Publicación de la Selección Peruana (Foto: FPF).

¿Quién es Matteo Pérez y dónde juega?

Matteo Pérez es uno de los tantos jugadores con ascendencia peruana que nació en Europa. En este caso, él nació en Stockholm, Suecia. Actualmente tiene solo 20 años de edad y su posición natural es de lateral por la izquierda. Por curiosidades de la vida este jugador también terminó de debutar en el Bayern Múnich frente al VfL Wolfsburgo, solo que en esa oportunidad jugó 15 minutos y fue en el triunfo por 2-0 en la fecha 33 en el 2024.

Pero al ver que era imposible poder ganarse un lugar con los ‘Bávaros’ tomó una decisión importante esta temporada. Dejando el equipo de reservas y uniéndose al Dinamo Zagreb de la Primera División de Croacia. Jugando a un nivel menor que en la Bundesliga, pero teniendo mucho más oportunidades de estar en el campo de juego.

Matteo Pérez en Dinamo Zagreb (Foto: Dinamo Zagreb).

Esta temporada es la primera que está vistiendo estos colores y no le está yendo nada mal. Para ser su debut en un club importante, pues ya suma la cantidad de 15 partidos disputados, no ha hecho goles, pero si ha conseguido aportar 1 asistencia en 973 minutos.

Poco a poco se ha ido ganando el puesto y en los últimos juegos de liga ha terminado como titular. Hablamos de 6 partidos de forma consecutivas que ha sido puesto en el once inicial, lo cual deja en claro que ya está haciéndose un lugar y dependerá de él mantenerse.

Esto quizás pueda interesar al nuevo DT de la Selección Peruana, si bien hay competencia en el lateral izquierdo, nunca es malo tener más jugadores para cubrir un puesto. Así se puede elevar el nivel de los jugadores, los cuales siempre van a querer ser titulares, más a nivel internacional.

