1.400 millones de dólares de patrimonio: cómo ganó Cristiano Ronaldo su fortuna para ser el primer futbolista multimillonario

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes de la era del fútbol en este siglo 21. Se ha convertido en una figura destacada gracias a su juego, pero no solo eso, sino que incluso ha hecho historia hace poco. Esto gracias a que logró un importante acuerdo para mantenerse en Arabia Saudita, que le ha permitido aumentar su fortuna.

Estamos hablando que el portugués tiene un patrimonio neto de nada más y nada menos que 1.400 millones de dólares. Una suma impresionante que lo coloca como el primer jugador en superar los mil millones. Esto según los datos que ha podido recabar Bloomberg Billionaires Index.

Cristiano Ronaldo, figura y capitán de Al Nassr (Foto: Getty).

Y esto se debe gracias a la renovación que tuvo el pasado 26 de junio, en donde consiguió una ampliación de su contrato con el Al-Nassr con el que jugará hasta mediados del 2027. El quedarse en este importante club le ha permitido recibir una participación de un 15% en las acciones del equipo.

“Cristiano ha ganado más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. Firmó también un contrato de diez años con Nike, valorado en casi 18 millones anuales, y otros acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que añadieron más de 175 millones a su patrimonio. Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le generó unos 200 millones anuales libres de impuestos, además de un bono de fichaje de 30 millones”, se pudo conocer en el informe señalado.

El próximo reto de Cristiano Ronaldo

A Cristiano Ronaldo se le viene un reto importante en su carrera. El Mundial del 2026 posiblemente sea el último en el que pueda participar con Portugal. Lo que permitirá que sea el primer jugador en llegar a disputar 6 mundiales en la historia. Eso sí, no sería el único en lograrlo, pues Lionel Messi de participar con Argentina también estaría consiguiéndolo.

Cristiano Ronaldo celebrando con Portugal (Foto: Getty).

Si algo le falta a ‘CR7’ en su carrera deportiva, es conseguir el máximo título a nivel futbolístico que es el Mundial. Pero no es una tarea nada sencilla y lo más cerca que el ‘comandante’ ha estado de ganar la Copa ha sido en Alemania 2006, cuando terminaron clasificando a las semifinales, en donde lograron ocupar el cuarto puesto.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo tenía la falta de títulos con Portugal, pero en el 2016 se terminó la maldición al ganar la Eurocopa. Pero no solo eso, sino que también lograron la Liga de Naciones en 2 oportunidades, en el 2019 y 2025.

