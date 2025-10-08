Dolor en Boca Juniors: El desgarrador mensaje de Luis Advíncula tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Luto en el fútbol mundial tras el anuncio de la muerte del técnico Miguel Ángel Russo. Combatiendo una dura enfermedad en sus últimos días, el entrenador de Boca Juniors se despidió de este mundo a los 69 años y Luis Advíncula fue uno de los primeros en mostrar su respeto a través de una publicación.

Publicidad

Publicidad

Empleando sus redes sociales, Luis Advíncula dejó un contundente mensaje en despedida del técnico Miguel Ángel Russo. Embargado por el fallecimiento de su entrenador, el lateral recurrió a una foto, unas palabras y emojis.

El mensaje de Luis Advíncula por la muerte de Miguel Ángel Russo

Siendo una imagen que se subió a sus historias de Instagram, Luis Advíncula despidió al técnico Miguel Ángel Russo compartiendo la publicación que mandó Boca Juniors y con el mensaje: “Que en paz descanses Miguel, gracias por todo”.

El mensaje de Luis Advíncula como despedida a Miguel Ángel Russo también estuvo cargado de emojis que graficaron el sentimiento del lateral. Colocando un rostro en llanto, manos rezando y palomas, el futbolista le rindió honor al que fuera su entrenador.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula se despidió de Miguel Ángel Russo. (Foto: Instagram Luis Advíncula)

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre. El entrenador de Boca Juniors se despidió de este mundo tras años batallando contra el cáncer. Detectado en el 2017, el técnico se sometió a diversos tratamientos y parecía ganar la batalla, pero en las últimas semanas su salud se complicó.

ver también Dolor en el fútbol sudamericano: Murió Miguel Ángel Russo, DT de Boca y ex de Alianza Lima

La última fotografía pública de Miguel Ángel Russo es junto a Román Riquelme el 23 de septiembre. En los últimos días, su asistente, Claudio Úbeda, se había hecho cargo del primer equipo de Boca Juniors.

Publicidad

Publicidad

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo entristece al mundo del fútbol pues se va un carismático entrenador, mejor persona y excelente profesional. Con una carrera increíble como jugador y como entrenador, el estratega dejó este mundo a los 69 años.