Jorge Fossati desata la polémica con una revelación que sacude a la Selección Peruana

Jorge Fossati ahora mismo es el técnico de Universitario, pero tiene la espalda para hablar de la Selección Peruana. Pasando por el banquillo de la ‘Bicolor’, ahora el estratega dejó una declaración potente sobre el equipo de todos.

Hablando en el programa de YouTube de la periodista Darinka Zumaeta, Jorge Fossati postuló al próximo entrenador de la Selección Peruana: “Sin duda volvería a aceptar la propuesta de Perú por la gente de vuelta. Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día de decir toda la verdad”.

Siguiendo con su argumento, Jorge Fossati contó que le quedó la espina de no clasificar al Mundial con Perú: “A mí no me cambia nada, lo que me cambia es la felicidad o infelicidad de culminar como yo quería clasificando al Mundial, pero sé que di todo. Así que arrepentirme, jamás”.

Con esta declaración Jorge Fossati se postuló a él mismo para la Selección Peruana. A pesar de cómo terminó su primera etapa, el ‘Nonno’ está convencido de que puede tener su revancha y reveló que aceptaría una segunda oportunidad.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre volver a la Selección Peruana?

El técnico Jorge Fossati no descartó volver a la Selección Peruana para una segunda oportunidad. Declarando que se siente optimista por un probable segundo periodo, dejó en claro que ahora hay otra gente con la que sí se puede trabajar.

No hay que olvidar que Jorge Fossati ya tuvo una primera experiencia con la Selección Peruana. Lamentablemente fue cesado del cargo al ver que los resultados no se conseguían en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Jorge Fossati dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Volviendo al cuadro crema luego de dejar la Selección Peruana, el entrenador está enfocado en lograr el tricampeonato con los merengues.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Jorge Fossati estuvo al mando de la Selección Peruana en 13 partidos: 4 amistosos, 3 en Copa América y 6 en Eliminatorias. Sobre aquellos que fueron para el Mundial 2026, consiguió dos empates, una victoria y tres derrotas.

