A qué hora y dónde ver EN VIVO Perú vs. España por el Mundial Kings League 2026

La Selección Peruana de Zeein juega ante la dura España de DjMaRiiO. 'La Bicolor' está obligada a ganar para seguir con chances de clasificar.

Por Hugo Avalos

Perú necesita ganar sí o sí para tener chances de clasificar.

El Mundial de la Kings League o la Kings World Cup Nations 2026, que se disputa en Brasil, continúa sus acciones este martes 6 de enero. Uno de los duelos cruciales de la segunda fecha de la fase de grupos tiene como protagonistas a las selecciones de Perú y España. Será un duelo en donde se verán las caras dos de los youtubers más importantes de toda Hispanoamérica como El Zeein y DjMaRiiO.

La Selección Peruana va por la hazaña para seguir con chances de clasificación a la siguiente fase. Luego de la derrota 5-4 en el debut ante Qatar, el combinado que tiene a Zeein y a Paolo Guerrero como presidentes está obligado a ganarle a uno de los favoritos al título.

España viene de ser uno de los grandes triunfadores en la primera jornada de la Kings World Cup Nations, ya que venció a la local Brasil por 7-3. Por ende, para Perú es un duelo crucial y que puede marcar dos caminos: un punto de inflexión para buscar la clasificación a la próxima ronda o enderezar el camino rumbo a casa.

¿A qué hora juegan Perú vs. España por la Kings World Cup Nations 2026?

Perú vs. España, por el grupo D del Mundial de la Kings League 2026, se juega este martes 6 de enero de 2026 desde las 17:00 horas en Lima (23:00 horas Madrid).

¿Dónde ver en vivo la Kings World Cup Nations 2026?

La Kings World Cup Nations 2026 se puede ver en los canales de YouTubeTwitch y Kick de cada selección participante, así como el de sus streamers (en Perú sería El Zeein y en España en el de DjMaRiiO). En tanto, para Sudamérica, se puede disfrutar por la plataforma Disney+.

Tabla de posiciones del grupo D de la Kings World Cup Nations 2026

POSSELECCIONESVPJDGFGCDG
1España110734
2Qatar110541
3Perú01145-1
4Brasil01137-4
(V= victorias; PJ= partidos jugados; D= derrotas; GF= goles a favor; GC= goles en contra; DG= diferencia de gol).

¿Cómo es el formato del Mundial de la Kings League 2026?

El formato de clasificación para la Kings World Cup Nations 2026 no difiere al de una competencia oficial de fútbol. Son 5 grupos de competencia donde los primeros de cada uno clasifican directo a cuartos de final, mientras que los segundos y el mejor tercero de competencia pasarán a un Playoff, conocido como “Last Chance”.

Así, estos seis equipos se enfrentarán entre sí donde saldrán los tres clasificados a cuartos de final junto a los cinco primeros. Luego, es el formato clásico: de los ocho mejores clasifican cuatro a semifinales y, de los dos partidos, se llega a la final.

Datos claves

  • Perú vs. España se juega este 6 de enero a las 17:00 horas en Lima.
  • El Zeein y Paolo Guerrero presiden a Perú, que busca clasificar tras perder ante Qatar.
  • España lidera el Grupo D tras golear 7-3 a Brasil en la primera jornada.
