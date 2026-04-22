Al Nassr ganó y Cristiano Ronaldo está a un paso de asegurar doblete de títulos en Arabia Saudita

El Al Nassr de Jorge Jesus vive un momento de ensueño. Tras aplastar 5-1 al Al-Ahli, el equipo de Riyadh selló su pase a la gran final de la AFC Champions League Two.

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Aunque los focos siempre buscan a Cristiano Ronaldo, la noche fue propiedad de Kingsley Coman. El francés firmó un triplete espectacular que dejó sin opciones al conjunto rival.

A pesar de no marcar, el liderazgo de Ronaldo fue clave para abrir espacios. El equipo demuestra que tiene recursos de sobra para conquistar Asia esta temporada.

Al Nassr con Cristiano Ronaldo golearon como locales. (Foto: X).

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Un liderato de hierro en la Saudi Pro League

En el torneo local, el dominio es absoluto. El Al Nassr suma 76 puntos en 29 jornadas, consolidándose como el líder indiscutible de la liga.

Actualmente, mantienen una ventaja de ocho puntos sobre el Al-Hilal. Con solo cinco partidos por delante, el título de liga parece tener dueño.

La mano de Jorge Jesus ha sido fundamental. El técnico portugués ha logrado un equilibrio perfecto entre una defensa sólida y un ataque demoledor con +58 goles de diferencia.

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Cristiano Ronaldo: El doblete histórico está cerca

Para el astro portugués, este 2026 podría ser su año más glorioso en Arabia. Tiene la oportunidad de levantar el trofeo de liga y el título continental en apenas unas semanas.

El “Bicho” está a un paso de saldar su deuda con la afición de Riyadh. Bajo la estrategia de Jesus, el doblete dorado es ahora una posibilidad real y cercana.

Cristiano Ronaldo busca seguir haciendo historia. (Foto: X).

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