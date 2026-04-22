Cristiano Ronaldo está en una nueva final continental. Al Nassr goleó 5-1 a Al Ahli de Qatar en Dubái y se clasificó a la definición de la Copa AFC 2025-26. El portugués no marcó goles ni asistencias, pero su equipo dio la cara y quedó a un partido de su primera consagración continental desde 1998.

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Al Nassr no tuvo piedad ante Al Ahli. Si bien la historia empezó difícil por el penal que tuvo el conjunto qatarí y el gol de Sekou Yansané, Bento evitó el tanto de Julian Draxler y, luego, lo pudo dar vuelta sin problemas. Kingsley Coman fue clave con un hat-trick para la clasificación a la final.

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De esta manera, el conjunto dirigido por Jorge Jesús está en la final y muy cerca de lograr el doblete en esta temporada. Es que está muy bien encaminado rumbo al título de la Saudi Pro League 2025-26 y ahora quedó a un partido de consagrarse en la segunda competencia más importante del continente asiático.

¿Contra quién juega Cristiano Ronaldo y Al Nassr la final de la Copa AFC 2025-26?

La nueva final que tienen Cristiano Ronaldo y Al Nassr por delante será ante el Gamba Osaka de Japón. La definición de la Copa AFC 2025-26 será ante este conjunto japonés, que ya había llegado a esta instancia tras ganar la Región Este del certamen superando en semifinales al Bangkok United (3-1 en el global).

El Gamba Osaka es uno de los clubes tradicionales de Japón. Fue campeón de la Liga de Campeones de la AFC en 2008, tiene dos títulos de la J1 League (2005 y 2014) y cuatro de la Copa del Emperador (2008, 2009, 2014 y 2015).

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¿Cuándo se juega la final de la Copa AFC 2025-26?

La final entre Al Nassr y Gamba Osaka, con la presencia de Cristiano Ronaldo, se jugará el sábado 16 de mayo a partido único. La sede confirmada es el estadio del equipo saudí, el Alawwal Park de Riad, Arabia Saudita.

El historial internacional de Al Nassr

Si bien Al Nassr es un histórico club de Arabia Saudita (9 títulos de liga y 6 de la Copa del Rey), no lo ha logrado refrendar a nivel internacional. Tiene sólo dos títulos a nivel continental, logrados en la temporada de 1998.

En dicho año, primero, ganó la Recopa de la AFC, al superar en la final por 1-0 al Suwon Samsung de Corea del Sur con gol de la figura búlgara Hristo Stoichkov. Por adjudicarse ese título, pudo jugar la Supercopa Asiática ese año y la ganó tras un global de 1-1 (venció por gol de visitante) ante el Pohang Steelers también de Corea del Sur.

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Llegó a la final de la Liga de Campeones de la AFC en 1995, pero la perdió ante el viejo Ilhwa Chunma (hoy Seongnam FC) por 1-0. En tanto, también tiene un subcampeonato de la Recopa de la AFC 1992, torneo ya extinto que enfrentaba a los vencedores del torneo de copa doméstico entre 1991 y 2002.

Por lo tanto, Al Nassr quiere volver a consagrarse internacionalmente por primera vez en 28 años, ya que ese doblete de Recopa y Supercopa asiática de 1998 fueron sus únicos títulos.

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