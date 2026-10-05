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Alineaciones de Suiza y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Switzerland vs. North Macedonia, Liga de Naciones
Switzerland vs. North Macedonia, Liga de Naciones

Se viene Suiza vs. Macedonia del Norte este martes 6 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Suiza y Macedonia del Norte

Suiza viene de ganarle 2-1 a Eslovenia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Macedonia del Norte viene de caer 0-2 ante Escocia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Suiza y Macedonia del Norte

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Zachary Athekame, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.

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Macedonia del Norte (3-4-2-1): Stole Dimitrievski, Visar Musliu, Mario Mladenovski, Anes Meljichi, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Sebastian Herrera, Matej Gashtarov, Luka Stankovski, Bojan Ilievski, Bojan Miovski. DT: Goce Sedloski.

Suplentes de Suiza: Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Joel Monteiro, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Isaac Schmidt, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Fabian Rieder, Alvyn Sanches.

Suplentes de Macedonia del Norte: Davor Taleski, Andrej Stojchevski, Gjorge Djekov, Elmin Rastoder, Damjan Siskovski, Agon Elezi, Azer Omeragikj, Tihomir Kostadinov, Ljupco Doriev, Dimitar Mitrovski, Hristijan Maleski.

La previa de Suiza y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Perú)
  • Historial: 1 cruces — Suiza ganó 1, Macedonia del Norte ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 26/09/2026: Macedonia del Norte 0-3 Suiza
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