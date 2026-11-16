Suiza vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Escocia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Suiza empató 0-0 como visitante ante Eslovenia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Macedonia del Norte.
En su último compromiso, Escocia ganó 2-1 como local ante Macedonia del Norte. El conjunto marcha 28° con 7 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Eslovenia.
El historial entre Suiza y Escocia
Suiza y Escocia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suiza, 4 de Escocia y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Escocia vs. Suiza
|0-3
|UEFA Nations League
|19/06/2024
|Escocia vs. Suiza
|1-1
|UEFA European Championship
|28/02/2006
|Escocia vs. Suiza
|1-3
|Friendlies
|18/06/1996
|Escocia vs. Suiza
|1-0
|UEFA European Championship
|07/09/1993
|Escocia vs. Suiza
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/09/1992
|Suiza vs. Escocia
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/09/1991
|Suiza vs. Escocia
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/10/1990
|Escocia vs. Suiza
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/03/1983
|Escocia vs. Suiza
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/1982
|Suiza vs. Escocia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
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- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Suiza suma 13 puntos en el torneo.
- Escocia suma 7 puntos en el torneo.