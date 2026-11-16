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Liga de Naciones

Suiza vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Switzerland vs. Scotland, Liga de Naciones
Switzerland vs. Scotland, Liga de Naciones

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Escocia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Suiza empató 0-0 como visitante ante Eslovenia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Macedonia del Norte.

En su último compromiso, Escocia ganó 2-1 como local ante Macedonia del Norte. El conjunto marcha 28° con 7 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Eslovenia.

El historial entre Suiza y Escocia

Suiza y Escocia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suiza, 4 de Escocia y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Escocia vs. Suiza0-3UEFA Nations League
19/06/2024Escocia vs. Suiza1-1UEFA European Championship
28/02/2006Escocia vs. Suiza1-3Friendlies
18/06/1996Escocia vs. Suiza1-0UEFA European Championship
07/09/1993Escocia vs. Suiza1-1UEFA World Cup Qualifiers
09/09/1992Suiza vs. Escocia3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/09/1991Suiza vs. Escocia2-2UEFA European Championship Qualifiers
17/10/1990Escocia vs. Suiza2-1UEFA European Championship Qualifiers
30/03/1983Escocia vs. Suiza2-2UEFA European Championship Qualifiers
17/11/1982Suiza vs. Escocia2-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Suiza suma 13 puntos en el torneo.
  • Escocia suma 7 puntos en el torneo.
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