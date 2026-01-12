Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

A pesar del gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr cae ante Al-Hilal y agrava su crisis en la Saudi Pro League

Ambos equipos saldrán en busca de los tres puntos con el objetivo se seguir liderando la tabla de posiciones.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Al Hilal vs. Al Nassr
© Al HilalAl Hilal vs. Al Nassr

Al Nassr se enfrentó a Al Hilal en una nueva edición del derbi saudí en el Kingdom Arena, en un duelo lleno de tensión, polémica y emoción. Cristiano Ronaldo volvió a brillar al abrir el marcador para el equipo amarillo, levantando la ilusión de su afición. Aún así, su gol no fue suficiente, y en la segunda mitad los ‘blues’ consiguieron darle la vuelta al partido.

El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales muy polémicas que enfurecieron a los jugadores de Al Nassr. Al final, ‘CR7’ mostró con un gesto de ‘robo’ su descontento por lo sucedido.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que sucede algo similar. Y es que la temporada pasada, el portugués ya había denunciado públicamente un supuesto favoritismo arbitral hacia Al Hilal, reavivando la polémica en el fútbol saudí.

Publicidad

¡Final del partido!

Al Hilal se lleva una victoria polémica que aleja a Cristiano de la lucha por el título. El ‘Bicho’ puso por delante a su equipo, pero una polémica expulsión terminó sentenciando a Al Nassr.

Tweet placeholder

90+11' El partido supera la barrera del minuto 100

El partido se extiende más allá del minuto 100, mientras los aficionados de Al Hilal ya festejan en las gradas.

90+3' ¡La furia de 'CR7'!

Tras el gol de Ruben Neves, la cámara muestra a Cristiano Ronaldo, que responde con el gesto de “Robar”.

Tweet placeholder

91' ¡GOOOL DE AL HILAL!

Ruben Neves no perdona y sentencia el partido, dejando a Al Nassr con muchas complicaciones en la liga.

90' ¡Penal para Al Hilal!

Al Dawsari cae en el área, y la acción podría sellar la suerte de Al Nassr.

Publicidad

83' ¡Sorprendente cambio!

Sale Cristiano Ronaldo e ingresa Wesley.

Tweet placeholder

81' ¡GOOOL DE AL HILAL!

Una jugada caótica deja a Al Nassr al límite: tras varios balones al área, Kanno se anticipa y empuja el balón al fondo de la red.

72' ¡Dura falta contra 'CR7'!

Altambakti salta con los brazos extendidos y golpea a Cristiano en la cabeza; el árbitro pita falta.

Tweet placeholder

60' ¡Tarjeta roja! Al Aqidi se va expulsado

Al Aqidi recibe la roja por una presunta agresión; la acción es muy polémica y genera fuertes protestas en Al Nassr.

Tweet placeholder

Ruben Neves cae al suelo tras un roce con Al Aqidi

Ruben Neves cae tras un choque con Al Aqidi, y los jugadores piden la expulsión del portero.

Publicidad

56' ¡GOOOL DE AL HILAL!

Salem Al Dawsari convierte con calma el penalti y pone el empate para Al Hilal, dejando a Al Nassr al límite.

55' ¡Penal para Al Hilal!

Malcom recorta y Simakan cae en la finta; la acción es evidente.

50' Brozovic despliega su zurda con calidad

Brozovic prueba su zurda, pero el disparo se va por encima del arco.

¡Inicia el segundo tiempo!

Ambos equipos vuelven a la acción. Al Nassr lo gana por la mínima.

Vuelven los jugadores al campo de juego

Los jugadores regresan al campo, sin que se anuncien cambios en ninguno de los equipos.

Publicidad

¡Final del primer tiempo!

Al Nassr se pone por delante gracias a su habitual goleador, Cristiano Ronaldo, dejando la liga al rojo vivo.

Tweet placeholder

Así celebró 'CR7' su gol con Al Nassr

Tweet placeholder

42' ¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO!

Cristiano Ronaldo, bien ubicado, aprovecha un control fallido de Coman y dispara con fuerza. Al Nassr se adelanta y se agarra a la liga.

Tweet placeholder

Simakan vuelve a estar bien situado

Simakan se coloca nuevamente a tiempo para bloquear el disparo de Nasser Al Dawsari.

28' Milinkovic-Savic se pasa de intensidad

Milinkovic-Savic se excede y comete una falta, que podría ser favorable para Cristiano Ronaldo.

Publicidad

20' ¡UFF! Se la pierde 'CR7'

Al Rubaie toca el balón y frustra el fuerte remate de Cristiano en el segundo palo.

Tweet placeholder

17' Otro susto en el lado de Al Nassr

Al Dawsari prueba una vaselina tras una salida defectuosa de Al Aqidi.

14' Siguen los errores en Al Nassr

Al Aqidi, portero de Al Nassr, casi comete un error por un pase arriesgado; Jorge Jesus grita desesperado.

Tweet placeholder

12' ¡Se equivoca Al Nassr!

Varios resbalones hacen que Al Nassr pierda el control del balón.

7' Coman busca un pase al espacio

Coman intenta un pase al espacio, pero Al Harbi lo intercepta con precisión.

Publicidad

4' ¡Darwin Núñez intenta generar peligro!

El delantero uruguayo arranca en un contragolpe, pero la defensa de Al Nassr lo frena y debe retroceder.

2' ¡Primera del partido para Al Hilal!

Theo Hernández llega al fondo y centra, pero el balón toca el brazo de Ayman; el árbitro no pita penalti.

Tweet placeholder

¡Inició el partido!

Ya se juega el emocionante duelo en Riad.

¡Todo listo para que inicie el clásico de la Saudi Pro League!

Ambos equipos ya están en el campo de juego esperando el pitazo inicial.

¡Al Nassr ya está listo para el clásico!

Tweet placeholder
Publicidad

Al Hilal sale al campo para realizar el calentamiento previo

Tweet placeholder

¡Alineación confirmada de Al Hilal!

M. Alyami, Hamad, Altambakti, Moteb, Theo, Nasser, Neves, Sergej, Salem (C), Malcom y Darwin Núñez.

Image

¡Alineación confirmada de Al Nassr!

Nawaf, Boushal, Iñigo, Simakan, Ayman, Brozovic, Khaibari, Ângelo, Coman, João Félix y Cristiano Ronaldo (C).

Image

Últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos

  • Saudi Pro League 24/25: Al-Hilal 1-3 Al Nassr
  • Saudi Pro League 24/25: Al Nassr 1-1 Al-Hilal
  • Final Copa del Rey de Arabia Saudi: Al-Hilal 1-1 Al Nassr - penales (5:4)
  • Saudi Pro League 23/24: Al Nassr 1-1 Al-Hilal
  • Amistoso: Al-Hilal  2-0 Al Nassr

Posibles alineaciones de ambos equipos

Al Hilal: Mohammed Al-Rubaie; Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari; Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno; Malcom, Darwin Núñez y Salem Al-Dawsari.

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Laporte), Ayman Yahya; Marcelo Brozović, Otávio; Anderson Talisca, João Félix, Abdulrahman Ghareeb y Cristiano Ronaldo.

Publicidad

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Hilal EN VIVO?

La transmisión del partido entre Al Nassr y Al Hilal estará a cargo de la cadena internacional Fox Sports en México. En el Perú, el encuentro podrá seguirse ONLINE y de manera gratuita a través de la cobertura de Bolavip.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Hilal?

En Perú, el duelo entre Al Nassr y Al Hilal por la jornada 14 de la Saudi Pro League comenzará a las 12:30 horas. Si estás en otro país, no te preocupes porque Bolavip preparó una guía con los horarios según cada región:

  • México: 11:30 horas
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 13:30 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:30 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr y Al Hilal!

Al Nassr y Al Hilal se enfrentan por la fecha 14 de la Saudi Pro League en el Kingdom Arena de Riad. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Pese al penal de Cristiano Ronaldo, Al Nassr perdió 2-1 ante Al Qadisiya y se aleja de Al Hilal
Futbol Internacional

Pese al penal de Cristiano Ronaldo, Al Nassr perdió 2-1 ante Al Qadisiya y se aleja de Al Hilal

Un compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se hartó de Arabia Saudita y lo negocian dos clubes de Europa
Futbol Internacional

Un compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se hartó de Arabia Saudita y lo negocian dos clubes de Europa

Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr sufrió una dura derrota ante Al Ahli por la Saudi Pro League
Futbol Internacional

Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr sufrió una dura derrota ante Al Ahli por la Saudi Pro League

Paolo Guerrero reveló el contundente motivo por el que no fichó por Boca Juniors: "Muchos altibajos"
Futbol Peruano

Paolo Guerrero reveló el contundente motivo por el que no fichó por Boca Juniors: "Muchos altibajos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo