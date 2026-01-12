A pesar del gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr cae ante Al-Hilal y agrava su crisis en la Saudi Pro League

Al Nassr se enfrentó a Al Hilal en una nueva edición del derbi saudí en el Kingdom Arena, en un duelo lleno de tensión, polémica y emoción. Cristiano Ronaldo volvió a brillar al abrir el marcador para el equipo amarillo, levantando la ilusión de su afición. Aún así, su gol no fue suficiente, y en la segunda mitad los ‘blues’ consiguieron darle la vuelta al partido.

El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales muy polémicas que enfurecieron a los jugadores de Al Nassr. Al final, ‘CR7’ mostró con un gesto de ‘robo’ su descontento por lo sucedido.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que sucede algo similar. Y es que la temporada pasada, el portugués ya había denunciado públicamente un supuesto favoritismo arbitral hacia Al Hilal, reavivando la polémica en el fútbol saudí.