A pesar del gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr cae ante Al-Hilal y agrava su crisis en la Saudi Pro League

Al Nassr se enfrentó a Al Hilal en una nueva edición del derbi saudí en el Kingdom Arena, en un duelo lleno de tensión, polémica y emoción. Cristiano Ronaldovolvió a brillar al abrir el marcador para el equipo amarillo, levantando la ilusión de su afición. Aún así, su gol no fue suficiente, y en la segunda mitad los ‘blues’ consiguieron darle la vuelta al partido.
El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales muy polémicas que enfurecieron a los jugadores de Al Nassr. Al final, ‘CR7’ mostró con un gesto de ‘robo’ su descontento por lo sucedido.
Cabe resaltar que, no es la primera vez que sucede algo similar. Y es que la temporada pasada, el portugués ya había denunciado públicamente un supuesto favoritismo arbitral hacia Al Hilal, reavivando la polémica en el fútbol saudí.
Publicidad
Publicidad
¡Final del partido!
Al Hilal se lleva una victoria polémica que aleja a Cristiano de la lucha por el título. El ‘Bicho’ puso por delante a su equipo, pero una polémica expulsión terminó sentenciando a Al Nassr.
Tweet placeholder
90+11' El partido supera la barrera del minuto 100
El partido se extiende más allá del minuto 100, mientras los aficionados de Al Hilal ya festejan en las gradas.
90+3' ¡La furia de 'CR7'!
Tras el gol de Ruben Neves, la cámara muestra a Cristiano Ronaldo, que responde con el gesto de “Robar”.
Tweet placeholder
91' ¡GOOOL DE AL HILAL!
Ruben Neves no perdona y sentencia el partido, dejando a Al Nassr con muchas complicaciones en la liga.
90' ¡Penal para Al Hilal!
Al Dawsari cae en el área, y la acción podría sellar la suerte de Al Nassr.
Publicidad
Publicidad
83' ¡Sorprendente cambio!
Sale Cristiano Ronaldo e ingresa Wesley.
Tweet placeholder
81' ¡GOOOL DE AL HILAL!
Una jugada caótica deja a Al Nassr al límite: tras varios balones al área, Kanno se anticipa y empuja el balón al fondo de la red.
72' ¡Dura falta contra 'CR7'!
Altambakti salta con los brazos extendidos y golpea a Cristiano en la cabeza; el árbitro pita falta.
Tweet placeholder
60' ¡Tarjeta roja! Al Aqidi se va expulsado
Al Aqidi recibe la roja por una presunta agresión; la acción es muy polémica y genera fuertes protestas en Al Nassr.
Tweet placeholder
Ruben Neves cae al suelo tras un roce con Al Aqidi
Ruben Neves cae tras un choque con Al Aqidi, y los jugadores piden la expulsión del portero.
Publicidad
Publicidad
56' ¡GOOOL DE AL HILAL!
Salem Al Dawsari convierte con calma el penalti y pone el empate para Al Hilal, dejando a Al Nassr al límite.
55' ¡Penal para Al Hilal!
Malcom recorta y Simakan cae en la finta; la acción es evidente.
50' Brozovic despliega su zurda con calidad
Brozovic prueba su zurda, pero el disparo se va por encima del arco.
¡Inicia el segundo tiempo!
Ambos equipos vuelven a la acción. Al Nassr lo gana por la mínima.
Vuelven los jugadores al campo de juego
Los jugadores regresan al campo, sin que se anuncien cambios en ninguno de los equipos.
Publicidad
Publicidad
¡Final del primer tiempo!
Al Nassr se pone por delante gracias a su habitual goleador, Cristiano Ronaldo, dejando la liga al rojo vivo.
Tweet placeholder
Así celebró 'CR7' su gol con Al Nassr
Tweet placeholder
42' ¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO!
Cristiano Ronaldo, bien ubicado, aprovecha un control fallido de Coman y dispara con fuerza. Al Nassr se adelanta y se agarra a la liga.
Tweet placeholder
Simakan vuelve a estar bien situado
Simakan se coloca nuevamente a tiempo para bloquear el disparo de Nasser Al Dawsari.
28' Milinkovic-Savic se pasa de intensidad
Milinkovic-Savic se excede y comete una falta, que podría ser favorable para Cristiano Ronaldo.
Publicidad
Publicidad
20' ¡UFF! Se la pierde 'CR7'
Al Rubaie toca el balón y frustra el fuerte remate de Cristiano en el segundo palo.
Tweet placeholder
17' Otro susto en el lado de Al Nassr
Al Dawsari prueba una vaselina tras una salida defectuosa de Al Aqidi.
14' Siguen los errores en Al Nassr
Al Aqidi, portero de Al Nassr, casi comete un error por un pase arriesgado; Jorge Jesus grita desesperado.
Tweet placeholder
12' ¡Se equivoca Al Nassr!
Varios resbalones hacen que Al Nassr pierda el control del balón.
7' Coman busca un pase al espacio
Coman intenta un pase al espacio, pero Al Harbi lo intercepta con precisión.
Publicidad
Publicidad
4' ¡Darwin Núñez intenta generar peligro!
El delantero uruguayo arranca en un contragolpe, pero la defensa de Al Nassr lo frena y debe retroceder.
2' ¡Primera del partido para Al Hilal!
Theo Hernández llega al fondo y centra, pero el balón toca el brazo de Ayman; el árbitro no pita penalti.
Tweet placeholder
¡Inició el partido!
Ya se juega el emocionante duelo en Riad.
¡Todo listo para que inicie el clásico de la Saudi Pro League!
Ambos equipos ya están en el campo de juego esperando el pitazo inicial.
¡Al Nassr ya está listo para el clásico!
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Al Hilal sale al campo para realizar el calentamiento previo
Tweet placeholder
¡Alineación confirmada de Al Hilal!
M. Alyami, Hamad, Altambakti, Moteb, Theo, Nasser, Neves, Sergej, Salem (C), Malcom y Darwin Núñez.
¡Alineación confirmada de Al Nassr!
Nawaf, Boushal, Iñigo, Simakan, Ayman, Brozovic, Khaibari, Ângelo, Coman, João Félix y Cristiano Ronaldo (C).
Últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos
Saudi Pro League 24/25: Al-Hilal 1-3 Al Nassr
Saudi Pro League 24/25: Al Nassr 1-1 Al-Hilal
Final Copa del Rey de Arabia Saudi: Al-Hilal 1-1 Al Nassr - penales (5:4)
Saudi Pro League 23/24: Al Nassr 1-1 Al-Hilal
Amistoso: Al-Hilal 2-0 Al Nassr
Posibles alineaciones de ambos equipos
Al Hilal: Mohammed Al-Rubaie; Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari; Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno; Malcom, Darwin Núñez y Salem Al-Dawsari.
Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Laporte), Ayman Yahya; Marcelo Brozović, Otávio; Anderson Talisca, João Félix, Abdulrahman Ghareeb y Cristiano Ronaldo.
Publicidad
Publicidad
¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Hilal EN VIVO?
La transmisión del partido entre Al Nassr y Al Hilal estará a cargo de la cadena internacional Fox Sports en México. En el Perú, el encuentro podrá seguirse ONLINE y de manera gratuita a través de la cobertura de Bolavip.
¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Hilal?
En Perú, el duelo entre Al Nassr y Al Hilal por la jornada 14 de la Saudi Pro League comenzará a las 12:30 horas. Si estás en otro país, no te preocupes porque Bolavip preparó una guía con los horarios según cada región:
México: 11:30 horas
Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 horas
Bolivia y Venezuela: 13:30 horas
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:30 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr y Al Hilal!
Al Nassr y Al Hilal se enfrentan por la fecha 14 de la Saudi Pro League en el Kingdom Arena de Riad. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.
Egresada de Periodismo Deportivo en Escuela ISIL. Antes Redactora Web en Pixxel (agencia de publicidad y marketing), Redactora Web de Deportes en Infobae Perú. Cuatro años de experiencia en medios digitales.