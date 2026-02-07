Mientras Cristiano Ronaldo sigue en “huelga”, Al Hilal denunció a un jugador de Al Nassr

Cristiano Ronaldo sigue siendo tema de debate en Arabia Saudita por su “huelga” con Al Nassr. Su queja apunta al manejo del Fondo de Inversión Pública (PIF) y su presunto favoritismo a Al Hilal. Sin embargo, en medio de esto, hay una polémica que involucra a ambos clubes saudíes y ha tenido la intervención de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAFF).

Es que Al Hilal ha protestado por el último fichaje del Al Nassr en el mercado invernal. El jugador en cuestión es Abdullah Al Hamdan, quien llegó directamente como agente libre. La SAFF dio el visto bueno para la inscripción del futbolista por el conjunto que tiene a Cristiano Ronaldo como máxima figura, pero sin jugar por sus recientes protestas.

Abdullah Al Hamdan fue uno de los dos refuerzos oficiales que tuvo Al Nassr. De hecho, llegó a debutar en el partido ante Al Ittihad. Anteriormente, había disputado sólo 37 minutos en 10 ingresos en esta Saudi Pro League 2025-26 con Al Hilal.

Abdullah Al Hamdan, en el partido entre Al Nassr y Al Ittihad (Getty Images).

Resulta curioso que Al Hilal proteste por una contratación de Al Nassr. Cabe recordar que Cristiano Ronaldo se ha quejado por el manejo del PIF en favor del club azul de Riad por las contrataciones de Karim Benzema, Pablo Marí y Mohamed Kader Meïté.

Al Hilal denunció a Abdullah Al Hamdan y Al Nassr respondió

Según informó el diario Al-Riyadiah, Al Hilal presentó una denuncia contra el delantero Abdullah Al Hamdan, quien fichó por Al Nassr y disputó un minuto en el triunfo 2-0 ante Al Ittihad el pasado viernes. La queja oficial se realizó el jueves ante la SAFF.

El club azul de Riad denunció que el jugador rescindió su contrato sin un motivo válido, lo cual es considerado una violación a las reglas de fichaje en Arabia Saudita. De acuerdo a fuentes de parte de la institución, el vínculo del futbolista debía vencer este viernes 6 de febrero, pero Al Hamdan habría considerado la rescisión unilateral para firmar con Nassr.

En contrapartida, desde el club que tiene a Jorge Jesús como director técnico, buscan evitar el conflicto con las aprobaciones que recibió desde la SAFF. Según el mismo medio, la directiva del club tiene dos aprobaciones oficiales que alegan que el fichaje de Abdullah Al Hamdan estuvo realizado correctamente.

La defensa de Al Nassr con Abdullah Al Hamdan ante Al Hilal (X @TheNassrZone).

A su vez, desde Al Nassr alegan que el Comité de Profesionalismo de la SAFF y de la Saudi Pro League han validad el registro del atacante de 26 años para que pueda jugar con su nuevo club sin ninguna restricción.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

Mientras tanto, a pesar de este pequeño conflicto entre Nassr y Hilal, todos los focos están en Cristiano Ronaldo, quien sigue “en huelga” por sus desacuerdos con el manejo del PIF. Cabe recordar que este grupo económico es dueño de ambos clubes, además del Al Ittihad y Al Ahli.

Cristiano Ronaldo sigue en huelga en Al Nassr (Getty Images).

Las quejas de CR7 apuntan al manejo de los fichajes que realiza el PIF que, según el portugués, benefician a Al Hilal por encima de los otros clubes. Además, al ‘Bicho’ no le gustó que los directivos del PIF hayan bloqueado los poderes administrativos de los dirigentes portugueses Simão Coutinho (director deportivo) y José Semedo (director general).

Según múltiples fuentes, Coutinho y Semedo habrían tenido hasta seis fichajes cerrados durante el mercado invernal, pero no pudieron presentarlos porque el PIF los bloqueó.

