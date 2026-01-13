Como pasó con André Carrillo, Corinthians recurre a Arabia Saudita para fichar a un delantero

Corinthians ya levantó la inhibición de FIFA que tuvo durante las últimas semanas tras acordar los pagos correspondientes por las deudas con distintos jugadores e instituciones. Ahora, el objetivo es reforzarse con nuevos fichajes y hay varios nombres dando vueltas en el ‘Timão’.

En las últimas horas, apareció una opción proveniente desde el fútbol de Arabia Saudita. Es que, según información del periodista Bruno Andrade, Corinthians entró en negociaciones con Al Hilal para el fichaje del delantero Kaio César. Se trata de un extremo, que no tiene muchos minutos en el exequipo de André Carrillo.

Kaio César, el refuerzo al que le apunta Corinthians (X @andrehernan).

Recordemos que ‘La Culebra’ ganó nueve títulos con el Hilal y es uno de los jugadores internacionales más laureados en dicha institución. Corinthians busca sacar a otro jugador de Arabia Saudita para que se ponga a las órdenes de Dorival Júnior tal como lo hizo con el peruano. Es que éste llegó al ‘Timão’, proveniente desde Al Qadisiya.

Kaio César apenas lleva 660 minutos disputados en la temporada en Arabia Saudita en 16 partidos (un gol y dos asistencias). Destaca mucho por la banda derecha del ataque, pero tiene una gambeta y una verticalidad que hoy no tiene el ‘Coringão’.

Es uno de los nombres que se barajaron entre nosotros. Necesitamos explorar todas las opciones posibles y buscar calidad a buen precio. Kaio es un jugador que tiene el perfil y las cualidades que buscamos, pero no sé en qué punto están las negociaciones con él“, aseguró Dorival Júnior, confirmando el interés y las charlas entre las partes.

André Carrillo triunfó en Corinthians tras volver de Arabia Saudita

Luego de su exitoso paso por Arabia Saudita, André Carrillo volvió a Sudamérica con el objetivo de continuar su carrera, pero más cerca de su familia. Por este motivo, llegó a Corinthians por pedido del entrenador de aquel entonces, el argentino Ramón Díaz, quien precisamente lo entrenó en el Al Hilal saudí.

‘La Culebra’ llegó en setiembre de 2024 con el pase en su poder. En el ‘Coringão’ se transformó en una figura importante, sobre todo, a nivel vestuario. Además, participó de los títulos del Campeonato Paulista y de la Copa de Brasil.

Se espera que André Carrillo continúe en Corinthians en este 2026. Algunos reportes señalaron a comienzos de enero que el club buscaría su continuidad por más tiempo con una renovación de contrato. Hasta el momento, no hubo novedades al respecto.

