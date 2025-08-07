Cristiano Ronaldo asalta a la defensa del FC Barcelona. Es que Al Nassr negocia por la llegada de Íñigo Martínez como refuerzo en este mercado. Llegaría al club de Riyadh para ser el reemplazante de Aymeric Laporte, defensor que ya no cuenta para el entrenador Jorge Jesús. Para CR7 podría ser una garantía en la zaga.

Según informó el periodista Matteo Moretto y confirmaron tanto Fabrizio Romano como el diario Mundo Deportivo, Íñigo Martínez está cerca de salir del Barcelona, ya que negocia su llegada a Al Nassr. Si bien tiene un año más de contrato con el conjunto catalán, los millones del club de Arabia Saudita tientan a este defensor de 34 años.

Para Barcelona, su baja significaría un cambio de planes inesperado en cuanto al armado del plantel para la temporada que se viene. Para Al Nassr es el refuerzo que necesitan para solucionar los problemas que tuvo en su defensa central durante el último tiempo.

La salida de Íñigo Martínez podría ser una solución para FC Barcelona

Si bien Hansi Flick se quedaría sin una opción más en la defensa central, para FC Barcelona podría ser una solución para los problemas que tiene actualmente. ¿Por qué? Es que Íñigo liberaría espacio para poder inscribir jugadores en LaLiga.

Íñigo Martínez, cerca de Al Nassr (X @MatteMoretto).

En tal caso, el Barça también descartaría desprenderse de algún otro defensor central. Martínez no era la opción para salir en el club, pero la oferta millonaria de Al Nassr “parece irrechazable”, según palabras de Mundo Deportivo.

En tal caso, la salida de Íñigo Martínez sería como agente libre por una cláusula en su contrato. Según el citado medio español, existe una cláusula por la cual, ante una oferta, podía rescindir unilateralmente el contrato. El año pasado tuvo una propuesta de Arabia Saudita, pero confió en el proyecto de Flick y se quedó con la promesa de que en este mercado podría salir ante una nueva oferta atractiva.

Este movimiento, más allá de liberar espacio salarial en la plantilla, se da en un contexto de cierta inestabilidad en Barcelona. ¿Por qué? Es que Marc-André Ter Stegen dejó de ser el capitán del primer equipo de manera temporal, por una situación que complicó al club.

Marc-André Ter Stegen, figura del Barcelona, pero que dejó de ser capitán (Getty Images).

La lesión de Ter Stegen, derivada en una operación de espalda, le demandaría una recuperación de tres meses, algo que no le permite al Barça poder dar de baja al arquero (debía tener 4 meses de inactividad, al menos). Como la decisión debía pasar por una comisión para estudiar el caso, el alemán se negó a ello y eso provocó el castigo del club.

El retiro de la capitanía para Ter Stegen provoca que Ronald Araújo pase a ocupar las funciones del primer capitán. En medio de esta incómoda situación, se da la salida de Íñigo Martínez.

Para Cristiano Ronaldo, Íñigo Martínez sería solución en la defensa de Al Nassr

La llegada de este zaguero central puede ser una solución para Jorge Jesús y para Cristiano Ronaldo en Al Nassr. Los problemas en la defensa han sido una constante durante la última temporada (con Stefano Pioli) y, además, el entrenador portugués ya admitió que no contará con Aymeric Laporte.

La salida del español-francés obliga a buscar a otro defensor central, lugar que ocuparía Íñigo Martínez. Sería reforzarse con un jugador que viene de ser campeón del FC Barcelona de liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Además, cuenta con experiencia en la Selección de España.

Si hay algo que Cristiano Ronaldo ha pedido es que le armen un equipo competitivo en Al Nassr. Jorge Jesús sigue buscando el mejor once titular, aunque la defensa empezaba a ser un problema, pero esta situación con Laporte. Martínez llegaría para solucionarlo si logra acelerar su salida del conjunto ‘culé’.

