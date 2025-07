DT de Al Nassr adelantó quiénes serán los próximos compañeros de Cristiano Ronaldo

Al Nassr se viene preparando para tener una sólida temporada 2025/2026. El cuadro de Cristiano Ronaldo viene jugando partidos amistosos en busca de llegar al inicio de temporada de la mejor manera. En este caso se conoció que el cuadro árabe todavía no ha dicho adiós al mercado de fichajes. Es así como se vienen nuevos compañeros para el astro portugués.

El DT portugués Jorge Jesus habló sobre la llegada de nuevos jugadores al plantel. Esto debido a algunos cambios que se darán por la salida de otros elementos. Uno de los ejemplos claros es el de Jhon Durán que dejó el club para unirse al Fenerbahçe S. K. Pero en este caso ya hubo un reemplazo que es el de Joao Felix que llegó con la intensión de reemplazarlo dentro del terreno de juego.

Joao Felix (Foto: Al Nassr).

¿Quiénes llegarán a Al Nassr?

Si bien el entrenador no ha especificado nombres, si ha dado a conocer las posiciones de los que estarán llegando. Así como también a los que vienen a reemplazar en el plantel. Dejando en claro que Cristiano Ronaldo tendrá un equipo renovado con la intensión de ganar su primer título en Arabia Saudita que le viene siendo esquivo desde su llegada.

El primero que mencionó el entrenador portugués es el defensor Aymeric Laporte. El defensa español de 31 años no seguirá en el ‘Global’. Llegó a Arabia Saudita en el año 2023 y consiguió sumar 69 partidos. Ahora se espera la llegada de un central que pueda tomar su lugar en el once titular. Por ahora no se tienen nombres de su posible reemplazo.

Otro que también está por irse es el volante ofensivo Otávio. El portugués de 30 años dejará de vestirse de amarillo en busca de un nuevo club. Si bien tenía contrato hasta el 2026, ahora tendrá que buscar un nuevo equipo. Así como el español, este también llegó en el 2023 desde Porto.

Al Nassr se prepara para la temporada

El Al Nassr viene haciendo una pequeña pretemporada para antes del inicio de los partidos oficiales. En este caso jugó ante el Toulouse de Francia al cual venció por 2-1. Las anotaciones de este encuentro fueron de Cristiano Ronaldo a los 33 y Mohammed Maran a los 76 minutos. Yann Gboho fue el que anotó por parte de los franceses.

Ahora se le viene un nuevo reto a los amarillos que tendrán que enfrentarse al Almería de España este domingo 10 de agosto en el Estadio Mediterráneo. Este juego ilusiona mucho a los hinchas españoles que volverán a disfrutar de la estrella portuguesa en su país. Seguramente varios hinchas del Real Madrid buscarán volver a disfrutar del juego de pies de este excelente goleador ‘luso’.

Por último, la temporada regular comenzará el día 19 de agosto para el Al Nassr que tendrá que enfrentar al Al-Ittihad en las semifinales de la Super Copa de Arabia Saudita.

