Qué canal pasa Al Nassr vs. Rio Ave con Cristiano Ronaldo, amistoso internacional 2025

Cristiano Ronaldo ve acción nuevamente en un partido de preparación con Al Nassr. Este jueves 7 de agosto se enfrenta a Rio Ave en un partido amistoso, que se disputa en el Estadio Algarve de Portugal, país natal del ‘Bicho’. Ambos equipos continúan con su preparación para la temporada 2025-26.
CR7 disputa otro amistoso en Europa con Al Nassr, luego de su presentación ante Toulouse, con triunfo por 2-1, donde anotó un gol. Cabe recordar que ese fue el primer duelo de pretemporada en el que jugó la experimentada figura lusa, aunque su equipo ya venía de vencer al humilde SK St. Johann por 5-2 en Austria.
Jorge Jesús tiene pensado volver a contar con Cristiano Ronaldo para este partido, para que vaya agarrando ritmo en una temporada en donde buscará, finalmente, ganar un título importante en Arabia Saudita. La Liga Profesional Saudí es la obsesión del ‘Bicho’.
ver también
DT de Al Nassr adelantó quiénes serán los próximos compañeros de Cristiano Ronaldo
Del otro lado, estará el humilde Rio Ave, equipo de la Primera División de Portugal, que en la última temporada terminó en la undécima posición, es decir, en plena mitad de tabla. Durante su pretemporada, ha disputado amistosos ante varios equipos locales, siendo el último la caída ante Gil Vicente por 3-1.
¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Rio Ave con Cristiano Ronaldo?
El duelo entre Al Nassr y Rio Ave en Portugal se disputa este jueves 7 de agosto con los siguientes horarios alrededor del mundo:
- Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM.
- Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM.
- Estados Unidos (PT): 12:00 PM.
- México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM.
- España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM.
- Portugal y Reino Unido: 08:00 PM.
- Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.
¿Qué canal pasa el amistoso de Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Rio Ave?
Al Nassr vs. Rio Ave, que cuenta con la actuación de Cristiano Ronaldo, no tiene transmisión disponible para Latinoamérica en televisión ni en streaming.
En Portugal se puede ver a través de Canal 11, mientras que en Arabia Saudita está disponible en STARZPLAY y STC TV.
Las alineaciones probables para Al Nassr vs. Rio Ave
AL NASSR: Bento; Ayman Yahya, Mohamed Simakan, Nader Al Shahari, Sultan Al Ghanam; Marcelo Brozovic, Ángelo; Wesley, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.
RIO AVE: Cezary Miszta; João Tomé, Andreas Ntoi, Francisco Petrasso, João Pedro; Theofanis Bakoulas; André Luiz, Brandon Aguilera, Ole Pohlmann, Tobías Medina; y Clayton. DT: Sotiris Sylaidopoulos.