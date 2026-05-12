¿Cristiano Ronaldo puede ser campeón hoy con Al Nassr si le gana o empata ante Al Hilal por la Saudi Pro League?

Cristiano Ronaldo está a un paso de su primer título de la Saudi Pro League desde su llegada a Al Nassr en 2023. Qué resultados necesita.

Cristiano Ronaldo está muy cerca de lograr su primer título de la Saudi Pro League 2025-26 desde su llegada a Al Nassr en 2023. Este martes 12 de mayo se enfrenta a Al Hilal en el Derbi de Riad, capital de Arabia Saudita. Es un duelo mano a mano entre líder y escolta de la liga saudí a pocas fechas del final.

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Al Nassr es líder de la Saudi Pro League con 82 puntos con 32 partidos jugados. En tanto, Al Hilal tiene 77 unidades, pero con 31 juegos disputados. Es decir, la diferencia es de cinco tantos, con un partido menos para el conjunto azul de Riad. Aunque, quedan pocas fechas para el final del torneo.

Para Cristiano Ronaldo este clásico resulta fundamental y el partido más importante desde su llegada a Arabia Saudita. Es que le puede dar el título que tanto se le ha negado desde hace casi tres años y medio.

Cristiano Ronaldo puede ser campeón con Al Nassr si le gana a Al Hilal

Cristiano Ronaldo está a una victoria ante Al Hilal para ser campeón de la Saudi Pro League 2025-26 con Al Nassr. ¿Por qué? Es que si triunfa, su equipo pasará a tener 85 puntos y su rival quedará en 77. A pesar de tener un partido menos, quedarán sólo dos (2) partidos en juego, es decir seis (6) unidades y, eso hará, que la diferencia sea inalcanzable.

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¿Qué pasa si Al Nassr y Al Hilal empatan?

Si hay empate entre Al Nassr y Al Hilal, la definición por el título de la Saudi Pro League continúa, por lo que CR7 no podrá festejar hoy. Es que la diferencia de cinco (5) puntos se mantendrá y, como el equipo de Simone Inzaghi tendrá dos partidos por delante, todavía podría superar o alcanzar al equipo de Jorge Jesús.

En tal caso, Al Nassr deberá esperar al partido entre Al Hilal y NEOM SC el próximo sábado para saber si aseguró el título. Si esto no ocurre, la definición será el jueves 21 de mayo ante Damac donde, con una victoria, podría asegurar el título.