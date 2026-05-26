Se definen las fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Conoce los detalles del sorteo de octavos de final.

La CONMEBOL confirmó la fecha oficial para el esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026. Este evento definirá el camino de los mejores clubes del continente hacia la gloria eterna.

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El cierre de la fase de grupos dejó un panorama electrizante para los aficionados del fútbol sudamericano. A continuación, te contamos todos los detalles de la ceremonia para que no te pierdas ningún cruce clave (CONMEBOL).

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo. La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL ratificó que la ceremonia se desarrollará en su sede principal de Luque, Paraguay (CONMEBOL).

El sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: X).

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Este evento es crucial para definir las llaves eliminatorias directas. Los equipos clasificados conocerán a sus rivales y los posibles cruces que tendrán hasta la gran final del torneo.

Cabe destacar que, en el caso de la Copa Sudamericana, también se sortearán los cruces de las eliminatorias de octavos de final. Esta ronda enfrentar a los segundos de la fase de grupos con los terceros provenientes de la Libertadores.

Horarios confirmados para ver el sorteo de la CONMEBOL 2026

La transmisión oficial del sorteo iniciará a las 12:00 p. m. (hora de Paraguay). El horario variará según el país en el que te encuentres para seguir la cobertura en directo (CONMEBOL).

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11:00 a. m.: Perú, Colombia, Ecuador.

12:00 p. m.: Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela.

1:00 p. m.: Argentina, Brasil, Uruguay.

Canales de TV y streaming para ver el sorteo de octavos en vivo

El evento se podrá ver en vivo a través de las plataformas digitales y canales de televisión de los titulares de derechos de transmisión. En gran parte de Sudamérica, la señal estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium (CONMEBOL).

Mantente atento a las redes oficiales del torneo para actualizaciones de último minuto. Este sorteo marcará el inicio de la etapa más emocionante del fútbol sudamericano. Más información la tendrás en el día a día de Bolavip Perú.

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El sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: X).

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