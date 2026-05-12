Cristiano Ronaldo podría consagrarse como campeón hoy de la Saudi Pro League. Conoce las alineaciones del partido entre Al-Nassr vs Al-Hilal.

El fútbol de Arabia Saudita se paraliza este 12 de mayo de 2026 con una nueva edición del Clásico de Riad. Al-Nassr recibe a Al-Hilal en un duelo que podría definir el destino de la Saudi Pro League en esta jornada crucial.

Publicidad

Cristiano Ronaldo busca su primer título de liga en el Reino y hoy tiene una oportunidad de oro ante su gente. Con el equipo de amarillo liderando la tabla, una victoria ante su perseguidor inmediato sentenciaría prácticamente el torneo a falta de pocas fechas.

Alineaciones confirmadas: Estrellas en el césped

El mercado de pases ha transformado estas plantillas en auténticos combinados de gala con figuras de talla mundial. Por el lado de los locales, destaca el tridente ofensivo que ha dominado la temporada tras la llegada de João Félix.

Publicidad

Formación de Al-Nassr:

Bento; Inigo Martínez, Al Amri, Simakan, Boushal; Brozović, Al Hassan, João Félix; Mané, Cristiano Ronaldo, Coman.

Por su parte, el conjunto visitante llega con una ofensiva de temer liderada por el actual Balón de Oro y figuras europeas. La presencia de Karim Benzema en el ataque azul promete un duelo individual histórico frente al astro portugués.

Formación de Al-Hilal:

Bono; Tambakti, Moteb, Neves, Theo Hernández; Kanno, Nasser, Savic; Malcom, Salem, Benzema.

Horario y dónde ver el partido en Perú

Para los fanáticos en Sudamérica, el encuentro se disputará en un horario ideal para seguir el desenlace de la liga árabe. El pitazo inicial está programado para las 13:00 horas (hora peruana), equivalente a las 21:00 horas de Arabia Saudita.

Publicidad

Podrás seguir las incidencias del partido a través de la señal de SSC y diversas plataformas de streaming autorizadas como DAZN. El mundo del deporte estará atento a si “El Bicho” logra finalmente alzar el trofeo nacional.

Al-Nassr frente al Al-Hilal por el fútbol de Arabia Saudita. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo lidera al Al-Nassr frente al Al-Hilal este 12 de mayo de 2026.

Karim Benzema encabeza la formación titular del Al-Hilal para el Clásico de Riad.

El partido inicia a las 13:00 horas de Perú en el estadio del Al-Nassr.