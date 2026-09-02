Dónde ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs. Millonarios: hora, canales de TV y streaming online

Independiente Santa Fe y Millonarios disputan hoy miércoles 2 de septiembre, una nueva edición del clásico bogotano en el fútbol colombiano. Mira los detalles del encuentro.

Independiente Santa Fe recibe a Millonarios hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, por la Primera A del fútbol colombiano en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El clásico capitalino comienza a las 8:25 p. m. de Perú y se trata de un partido adelantado correspondiente a la jornada 16.

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Millonarios viene de igualar sin goles ante Internacional de Bogotá, lo que lo pone en el quinto lugar del torneo con 11 puntos. Por su parte, Santa Fe también viene de un empate, 1-1, ante Junior en Barranquilla, pero está más abajo en la tabla de posiciones, ya que está en el puesto 13 con solo 6 unidades.

El antecedente más reciente entre ambos en la Liga Dimayor terminó 1-1. Sebastián Valencia marcó para Millonarios y Hugo Rodallega empató para Santa Fe en el clásico disputado el 12 de abril de este año.

Ⓜ️🤝🦁¡Repartieron puntos en el clásico capitalino! Millonarios empató 1 a 1 con Santa Fe en la fecha 16 de #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/Er56l4P71g — Win Sports (@WinSportsTV) April 12, 2026

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¿Dónde ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs. Millonarios?

El partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que se juega por el adelantado de la fecha 16 de la Liga Dimayor Finalización 2026, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde ver el encuentro:

Colombia: Win Sports , Win Fútbol+ , Win Play

, , Perú y toda Sudamérica (excepto Colombia): RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: Fanatiz

¿A qué hora se juega Independiente Santa Fe vs. Millonarios?

Independiente Santa Fe vs. Millonarios, duelo del fútbol colombiano que se disputa este miércoles 2 de setiembre, tiene los siguientes horarios por país:

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Colombia, Perú y Ecuador: 8:25 P.M.

México: 7:25 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:25 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:25 P.M.

Estados Unidos: 6:25 P.M. (PT) y 9:25 P.M. (ET)

y España: 2:25 A.M. (jueves 3)

DATOS CLAVE