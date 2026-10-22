¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Pasto? Canales de TV y streaming online

Atlético Nacional y Deportivo Pasto se enfrentan por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Finalización 2026. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles.

Atlético Nacional y Deportivo Pasto se enfrentan este jueves 22 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se trata del partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Finalización 2026 de la Liga Betplay Dimayor. El horario de inicio es a las 20:00 horas local (misma hora en Perú) con el arbitraje de Carlos Márquez y Nicolás Rodríguez en el VAR.

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Atlético Nacional, dirigido por Lucas González Vélez, viene de una sorpresiva caída 1-0 ante Cúcuta Deportivo el pasado martes como visitante. Ahora, en casa, tiene una buena oportunidad de ser líder del Torneo Finalización 2026 en caso de ganar. Igualaría con 29 puntos al puntero Deportivo Cali.

⚽🔍 Analizamos la jugada del gol de Cúcuta Deportivo ante Nacional y seguimos de cerca a James Rodríguez y Néider Parra.#DespiertaWIN pic.twitter.com/lZZzUlnd1B — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2026

Luego de un gran Torneo Apertura, Deportivo Pasto no atraviesa un buen momento. El español Diego Merino debutó en la fecha pasada como nuevo entrenador, pero perdió 1-0 ante Alianza. El conjunto ‘volcánico’ acumula tres partidos sin ganar y está en el último lugar del Torneo Finalización con solo 9 unidades.

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¿A qué hora se juega Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto?

Atlético Nacional vs. Pasto, partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Finalización 2026, que se juega este jueves 22 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 02:00 | España (miércoles 21 de octubre)

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto?

El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, que se disputa en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

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Colombia: Win+ Fútbol y Win Play

y Resto de Sudamérica (excepto Brasil), Centroamérica, México y España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz, fuboTV y fubo Latino

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