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¡Alineaciones confirmadas! Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: previa

Deportivo Pasto y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy en el Estadio Departamental Libertad. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

¡Calentamiento de los equipos!

Deportivo Pasto y Atlético Nacional realizan los respectivos trabajos precompetitivos a pocos minutos de que empiece el encuentro en el Estadio Departamental Libertad.

¡Alineación titular de Atlético Nacional!

Diego Arias alistó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Deportivo Pasto: Harlen Castillo; César Haydar, Kevin Parra, Milton Casco, Andrés Román, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

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¡Llegada de Atlético Nacional!

Atlético Nacional dice presente en las instalaciones del Estadio Departamental Libertad a minutos del inicio del duelo ante Deportivo Pasto.

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¡Alineación titular de Deportivo Pasto!

Jonathan Risueño preparó el siguiente equipo titular para enfrentar  a Atlético Nacional: Iago Herrrín; Hervin Goyes, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Yéiler Goéz, Mateo Garavito; Jonathan Perlaza, Diego Chávez y Andrey Estupiñán.

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¡Los convocados de Deportivo Pasto y Atlético Nacional!

Deportivo Pasto y Atlético Nacional dispondrán de los siguientes jugadores para el partidazo que nos espera esta noche en el Estadio Departamental Libertad.

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¡Bienvenidos a la cobertura del Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional!

Deportivo Pasto y Atlético Nacional miden fuerzas esta noche en el Estadio Departamental Libertad. A continuación, sigue las incidencias del encuentro.

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Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay.
© Win Sports.Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay.

Deportivo Pasto y Atlético Nacional se ven las caras en una llamada final adelantada de la Liga BetPlay. En el marco de la fecha 14 del campeonato colombiano, los punteros medirán fuerzas con el único objetivo de sacar una importante diferencia en la tabla de posiciones. Cada uno con 27 unidades y ahora se viene un enorme partido que promete diversas emociones.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro en el Estadio Departamental Libertad, Deportivo Pasto venció 2-1 a Fortaleza de visita, derrotó 2-0 a Boyacá Chicó y perdió 4-2 frente a Once Caldas. Por otro lado, Atlético Nacional goleó 3-0 a Internacional de Bogotá, perdió 3-0 ante Millonarios FC y se impuso 2-0 contra Llaneros en condición de visita.

¿A qué hora juegan Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay?

  • 17:20 | México (CDMX)
  • 18:20 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 18:20 | Estados Unidos (ET)
  • 19:20 | Bolivia y Venezuela
  • 20:20 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:20 | España (30/03)

¿Dónde ver Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay?

  • Win Sports
  • Win Play
Renato Pérez
Renato Pérez
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