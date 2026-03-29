¡Alineaciones confirmadas! Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: previa

Deportivo Pasto y Atlético Nacional dispondrán de los siguientes jugadores para el partidazo que nos espera esta noche en el Estadio Departamental Libertad.

Deportivo Pasto y Atlético Nacional realizan los respectivos trabajos precompetitivos a pocos minutos de que empiece el encuentro en el Estadio Departamental Libertad.

Deportivo Pasto y Atlético Nacional se ven las caras en una llamada final adelantada de la Liga BetPlay. En el marco de la fecha 14 del campeonato colombiano, los punteros medirán fuerzas con el único objetivo de sacar una importante diferencia en la tabla de posiciones. Cada uno con 27 unidades y ahora se viene un enorme partido que promete diversas emociones.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro en el Estadio Departamental Libertad, Deportivo Pasto venció 2-1 a Fortaleza de visita, derrotó 2-0 a Boyacá Chicó y perdió 4-2 frente a Once Caldas. Por otro lado, Atlético Nacional goleó 3-0 a Internacional de Bogotá, perdió 3-0 ante Millonarios FC y se impuso 2-0 contra Llaneros en condición de visita.

¿A qué hora juegan Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay?

17:20 | México (CDMX)

18:20 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:20 | Estados Unidos (ET)

19:20 | Bolivia y Venezuela

20:20 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:20 | España (30/03)

¿Dónde ver Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay?