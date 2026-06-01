El partido internacional amistoso de Noriega vs. Suecia. Lo podrás ver mediante estas señales principales, completamente en vivo y directo.

El clásico escandinavo paraliza el fútbol europeo este lunes 1 de junio en un emocionante compromiso de preparación internacional. La selección de Noruega recibe a su similar de Suecia en el césped del Ullevaal Stadion de Oslo.

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Este enfrentamiento sirve como ensayo definitivo para medir el potencial de las plantillas a solo días del inicio de la gran cita de Norteamérica. Ambas escuadras buscan consolidar sus piezas principales y saltarán al campo con sus mejores argumentos ofensivos.

Canales de televisión para ver Noruega vs. Suecia en vivo

La transmisión directa por televisión para seguir las acciones de este partidazo nórdico está confirmada mediante las siguientes señales internacionales:

México: La señal en exclusiva estará disponible para todo el país a través del sistema de televisión satelital Sky Sports o mediante la señal de izzi.

Perú y Sudamérica: El encuentro se podrá sintonizar en vivo por medio de la cadena por cable FOX Sports 2.

Centroamérica: La cobertura de este duelo europeo se transmitirá en directo a través de la pantalla de ESPN.

Estados Unidos: La transmisión televisiva en territorio estadounidense correrá por cuenta de los canales Fox Sports 2 y FOX One.

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Cómo ver el partido online vía streaming en directo

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu teléfono celular, tableta o computadora, existen alternativas en línea completamente oficiales:

México: La reproducción vía streaming estará disponible para los suscriptores mediante la plataforma digital Sky Blue to Go.

Sudamérica: Podrás ver el juego por internet en toda la región a través de la aplicación oficial de Disney+ (en sus planes Premium).

Estados Unidos: El streaming en directo se transmitirá en la plataforma Fubo y por las aplicaciones autorizadas de FOX Sports.

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Horarios oficiales del partido amistoso internacional

El silbatazo inicial del partido se dará en los siguientes horarios fijos según las diferentes zonas geográficas de la región:

México (Centro): 11:00 AM

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 PM

Estados Unidos (Este): 1:00 PM

Argentina, Chile y Uruguay: 2:00 PM

Grupos confirmados para el Mundial 2026

La gran novedad de este compromiso es que ambos combinados lograron su boleto hacia la cita mundialista y ya conocen su destino en la fase de grupos. Este partido representa el examen final antes de emprender el viaje al torneo definitivo.

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Noruega: La escuadra comandada por Erling Haaland formará parte del Grupo I, un sector de alta exigencia donde compartirá escenario junto a Francia, Senegal e Irak.

Suecia: El conjunto dirigido por Graham Potter quedó emparejado en el Grupo F, una zona muy competitiva en la que medirá fuerzas ante Países Bajos, Japón y Túnez.

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