Santos FC está teniendo una de las peores temporadas en los últimos años en el Brasileirao. Pese a tener a Neymar Jr. el cuadro ‘Peixe’ está mostrando un bajo rendimiento que se puede divisar desde lo lejos en la tabla de posiciones. Siendo uno de los últimos equipos en este certamen nacional de Brasil, rosando muy de cerca con la zona de descenso.

En el último encuentro que disputó el cuadro Paulista sufrió una goleada de alto impacto. Hablamos que el Vasco da Gama no tuvo compasión y le terminó metiendo un total de 6-0 en el mismo Morumbi. Duro golpe para este equipo que no logra levantar cabeza en la liga de Brasil. En donde ya estuvo en la Segunda División hace poco.

En este caso la imagen que deja la derrota es la de Neymar Jr. llorando desconsoladamente. El jugador tras la goleada siente vergüenza deportiva y se tiró al gramado del piso llorando, sintiendo culpa por este resultado que nadie estaba esperando.

Pero lo curioso de todo es quién lo termina apoyando en este duro momento. Se trata de Fernando Diniz, el DT del Vasco da Gama. Recordemos que el entrenador conoce muy bien a Neymar pues lo tuvo en la Selección de Brasil en el corto tramo que estuvo al mando de la ‘Canarinha’. El abrazo que se dan los dos en el centro del campo deja una muestra que no solo es fútbol, sino que va más allá de un simple deporte.

La furia de la hinchada de Santos

Por otro lado, la hinchada del Santos sintió el duro golpe de una goleada en su propia casa. Esto ocasionó que le terminen dando la espalda al equipo en medio del encuentro desde la tribuna. Esta fue una protesta de los aficionados que acudieron al Morumbi. Una imagen que se hizo viral en las redes sociales pues es una clara voz de protesta por el bajo resultado del equipo.

Hinchas le dan la espalda a Santos (Foto: Captura Premiere).

Con la culminación del partido también se pudo divisar a la ‘Torcida’ bastante apenada por el resultado final. Un duro encuentro que los deja en evidencia ante una temporada que viene siendo bastante mala.

Resultado saca técnicos

Como era de esperar, este resultado terminó con la salida del entrenador de Santos. Cléber Xavier de 61 años terminó siendo echado tras la culminación del partido. El veterano entrenador llegó a finales del mes de abril para suplir a Pedro Caixinha, pero no logró poner en camino al equipo. Teniendo un total de 15 partidos al elenco paulista con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

En las redes sociales del club dejaron un breve mensaje tras la salida del entrenador: “El Santos FC comunica la salida del técnico Cléber Xavier. El club agradece los servicios prestados y desea suerte en la secuencia de su carrera”, se puede leer.