La pelea entre Alianza Lima y Universitario por la Noche Blanquiazul y Crema: “Indican tener preferencia”

Alianza Lima y Universitario de Deportes nuevamente están condicionados a una nueva polémica. Los dos equipos más grandes del país tendrían un conflicto con la fecha de sus presentaciones para el 2026. Lo cual se espera se pueda llegar a solucionar lo más pronto posible por el bien de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Se conoció que en este caso tanto el cuadro victoriano como los de Ate, solicitaron los permisos respectivos al estado para realizar tanto la Noche Blanquiazul, como la Noche Crema el mismo día. Hablamos del sábado 24 de enero, pero al ser dos eventos bastante grandes, es complicado que se puedan realizar a la vez.

Por un tema de seguridad, la Policía Nacional del Perú busca que las hinchadas de estos dos clubes no se crucen en un mismo día. Pese a ser en distritos diferentes, por el despliegue policial, se esperaría que cada uno tenga una presentación por separado.

¿Quién pidió permiso primero para realizar su presentación?

Teniendo a los dos clubes buscando un mismo día, hay un equipo que espera un trato preferencial al haber sido el primero en pedir el permiso respectivo. En este caso se trata de Alianza Lima, que habría no solo informado sobre la fecha, sino también el rival y los posibles escenarios que se usarían para esta presentación.

Publicidad

Publicidad

“Alianza Lima presentó solicitud de garantías el viernes por la tarde. Horas después, la ‘U’ hizo lo propio para el mismo día (24.01). Desde club íntimo indican tener preferencia al haberlo hecho antes y confirmando el rival. Viene Neymar y NO se descarta Matute”, se pudo conocer mediante la periodista Fernanda Huapaya.

ver también ¿Beneficiado? Conoce al equipo del fútbol peruano con más penales a favor en la Liga 1

Si se decide concederle una preferencia a Alianza Lima por haber hecho el pedido antes, entonces Universitario tendrá que buscar otra fecha. Esto seguramente terminará de definirse en los próximos días, en busca de evitar un mayor problema con el tema de las fechas.

Publicidad

Publicidad

¿Contra quiénes jugarán Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Por el lado de Alianza Lima, se conoció que su rival será el Inter Miami de Lionel Messi. Debido a la gran cantidad de hinchas que podrían acudir a esta presentación en la Noche Blanquiazul, todavía no se definió si se jugará en el estadio Alejandro Villanueva o en el estadio Nacional de Lima.

Mientras tanto, en Universitario de Deportes todavía no tienen nada claro. En este caso el rival que más fuerte suena en River Plate. Pero falta la confirmación final, ya que hay otros dos equipos que también podrían llegar a ser rivales de los ‘cremas’.

“Se están analizando tres posibles rivales para disputar este partido de presentación en el 2026, y uno de ellos, con el que se están llevando a cabo negociaciones, es nada menos que River Plate. Esto no significa que el equipo argentino esté confirmado como el rival, pero es uno de los candidatos. Es posible que pronto se aclare la situación y sea el contrincante de la ‘U’ en la Noche Crema”, explicó Gustavo Peralta.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves