Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Ahli con Cristiano Ronaldo por la final de la Supercopa de Arabia Saudita

Al Nassr y Al Ahli se enfrentan este sábado 23 de agosto en la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo va por un nuevo título para su impresionante carrera y el primero oficial con la camiseta del conjunto de Riyadh. Hong Kong se prepara para un partidazo entre dos equipos, de los más poderosos del Golfo Pérsico.

Publicidad

Publicidad

La Supercopa de Arabia Saudita se disputa en la región de Hong Kong. Ya jugó sus dos partidos semifinales en donde Al Nassr le ganó a Al Ittihad, último campeón de la Liga Profesional Saudí 2024-25, y Al Ahli, vigente campeón de la Liga de Campeones Élite de la AFC, goleó a Al Qadisiya.

Por ende, Cristiano Ronaldo y su Al Nassr, equipo dirigido por Jorge Jesús, buscarán finalmente consagrarse de una vez por todas, luego de varias oportunidades perdidas. Si bien fueron campeones del Campeonato de Clubes Árabes en 2023, no se lo considera un torneo oficial de FIFA. Por eso, ahora, buscarán alzarse finalmente con el trofeo de la Supercopa de Arabia Saudita y empezar la temporada de gran manera.

Del otro lado está el vigente campeón de Asia. Al Ahli, con la dirección técnica del alemán Matthias Jaissle, cuenta con un plantel con múltiples figuras, que han tenido éxito en Europa. Son los casos de Franck Kessié, Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Ivan Toney, entre otros. Luego de adjudicarse el título de Champions en la temporada pasada, ahora quiere un trofeo local para seguir haciendo historia.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Ahli, final de la Supercopa de Arabia Saudita?

La final de la Supercopa de Arabia Saudita entre Al Nassr y Al Ahli se disputa en el Hong Kong Stadium este sábado 23 de agosto. Conoce los horarios del partido alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:00 AM .

. Estados Unidos (PT): 05:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 02:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 01:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 09:00 PM .

. China: 08:00 PM.

¿Dónde ver en vivo a Cristiano Ronaldo en la final de la Supercopa de Arabia Saudita entre Al Nassr y Al Ahli?

Publicidad

Publicidad

Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita 2025 tendrá transmisión en vivo para todo el mundo por el canal de YouTube y de Twitch del influencer francés Zack Nani.

En tanto habrá transmisión por TV y vía streaming online para algunos algunos países de Sudamérica, no en todos. En Argentina, por ejemplo, se podrá ver en vivo por TNT Sports y por la plataforma Max. En tanto, en Brasil, va por Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, BandSports, Band Play y Vivo Play.

En tanto, para otros países como México se podrá disfrutar por FOX México, Tubi México, Caliente TV y Amazon Prime Video. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión en vivo la tienen FOX Deportes, Fox Soccer Plus y fuboTV.

Publicidad

Publicidad

¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones para Al Nassr vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita

AL NASSR: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari; Wesley, João Félix, Kingsley Coman; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

AL AHLI: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibáñez, Matteo Dams; Riyad Mahrez, Franck Kessié, Enzo Millot, Galeno; Firas Al Buraikan e Ivan Toney. DT: Matthias Jaissle.