Dónde ver EN VIVO amistoso Bolivia vs. Paraguay: hora, canales de TV y streaming online

Bolivia y Paraguay se enfrentan este domingo 27 de septiembre en Washington, Estados Unidos, en un amistoso internacional. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Las selecciones de Bolivia y Paraguay se enfrentan hoy este domingo 27 de septiembre de 2026 en un amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El encuentro se disputa desde las 16:30 horas local (15:30 horas de Perú) en el Audi Field de Washington, Estados Unidos.

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Paraguay afronta este compromiso como su primera presentación después del Mundial 2026 y como el arranque de una nueva etapa de trabajo con Gustavo Alfaro, quien renovó su contrato recientemente hasta 2030. Cabe recordar que su último partido fue la derrota 1-0 ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El propio Gustavo Alfaro explicó esa idea antes del amistoso: “No los mareemos a los chicos, tienen su tiempo”. Además, remarcó que busca trabajar con ellos “para conocerlos, para medirlos, para perfilarlos”, con la intención de desarrollarlos sin quemar etapas.

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Bolivia, por su parte, llega con el objetivo de darle continuidad a su proceso, con Óscar Villegas como entrenador, con miras al Mundial 2030. En sus últimos amistosos confirmados, la selección boliviana perdió 0-4 ante Escocia el 6 de junio de 2026 y luego cayó 0-4 frente a Argelia el 10 de junio de 2026, dos resultados que marcaron su cierre de actividad en la ventana internacional de junio.

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¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. Paraguay?

El partido amistoso entre Bolivia y Paraguay, que se disputa en el Audi Field de Washington, Estados Unidos, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Bolivia: Fútbol Canal

Paraguay: GEN y Trece

y Resto de Sudamérica (excepto Brasil): DSports y DGO

y México: FOX Sports Premium

Estados Unidos: Fanatiz , FOX Deportes , FOX One y fuboTV

, , y España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Vamos

¿A qué hora se juega Bolivia vs. Paraguay?

Bolivia vs. Paraguay, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este domingo 27 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

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