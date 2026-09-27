Dónde ver EN VIVO amistoso Japón vs. Venezuela: hora, canales de TV y streaming online

Las selecciones de Japón y Venezuela disputan hoy lunes 28 de septiembre de 2026 un amistoso internacional, correspondiente a la KIRIN CHALLENGE CUP 2026. El partido se juega en el Edion Peace Wing Hiroshima a partir de las 19:25 horas local (6:25 A.M. hora de Venezuela y 5:25 A.M. hora de Perú).
Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, afronta este cruce como su segunda presentación en la KIRIN CHALLENGE CUP 2026 y llega después de vencer 3-1 a Uruguay el pasado 24 de septiembre. En ese partido marcaron Kuryu Matsuki, Kento Shiogai y Ayase Ueda, duelo que sirvió como preparación para esta fecha FIFA.
Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, arranca en Hiroshima una gira asiática que también incluye partidos ante Corea del Sur y Jordania. El cuadro vinotinto utiliza esta serie de amistosos para probar alternativas y dar minutos pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Su último partido data del 9 de junio de 2026 donde venció 2-0 a Irak.
El último antecedente entre ambas selecciones se remonta a noviembre de 2019, cuando Venezuela derrotó 4-1 a Japón en un partido amistoso. Aquel día, Salomón Rondón anotó un hat-trick y el restante fue de Yeferson Soteldo para el equipo de Rafael Dudamel (descontó Yamaguchi).
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¿A qué hora se juega Japón vs. Venezuela?
Japón vs. Venezuela, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este lunes 28 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 3:25 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 4:25 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 5:25 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 6:25 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 7:25 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 12:25 | España
- 19:25 | Japón
¿Dónde ver EN VIVO Japón vs. Venezuela?
El partido amistoso entre Japón y Venezuela, que se disputa en el Edion Peace Wing Hiroshima, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:
- Venezuela: Televen
- Japón: DAZN Japón y Nippon TV
- Estados Unidos: Telemundo Deportes Ahora
No hay transmisión confirmada para el resto de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.
DATOS CLAVE
- Japón y Venezuela juegan este 28 de septiembre por la Kirin Challenge Cup.
- El encuentro iniciará a las 6:25 A.M. en Venezuela con transmisión de Televen.
- Los técnicos Hajime Moriyasu y Oswaldo Vizcarrondo chocan en el estadio Edion Peace Wing.