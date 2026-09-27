Dónde ver EN VIVO amistoso Japón vs. Venezuela: hora, canales de TV y streaming online

Japón recibe a Venezuela en Hiroshima en un amistoso correspondiente a la Kirin Challenge Cup 2026. Mira horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Las selecciones de Japón y Venezuela disputan hoy lunes 28 de septiembre de 2026 un amistoso internacional, correspondiente a la KIRIN CHALLENGE CUP 2026. El partido se juega en el Edion Peace Wing Hiroshima a partir de las 19:25 horas local (6:25 A.M. hora de Venezuela y 5:25 A.M. hora de Perú).

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Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, afronta este cruce como su segunda presentación en la KIRIN CHALLENGE CUP 2026 y llega después de vencer 3-1 a Uruguay el pasado 24 de septiembre. En ese partido marcaron Kuryu Matsuki, Kento Shiogai y Ayase Ueda, duelo que sirvió como preparación para esta fecha FIFA.

Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, arranca en Hiroshima una gira asiática que también incluye partidos ante Corea del Sur y Jordania. El cuadro vinotinto utiliza esta serie de amistosos para probar alternativas y dar minutos pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Su último partido data del 9 de junio de 2026 donde venció 2-0 a Irak.

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El último antecedente entre ambas selecciones se remonta a noviembre de 2019, cuando Venezuela derrotó 4-1 a Japón en un partido amistoso. Aquel día, Salomón Rondón anotó un hat-trick y el restante fue de Yeferson Soteldo para el equipo de Rafael Dudamel (descontó Yamaguchi).

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¿A qué hora se juega Japón vs. Venezuela?

Japón vs. Venezuela, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este lunes 28 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

3:25 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 4:25 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 5:25 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 6:25 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 7:25 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:25 | España

| España 19:25 | Japón

¿Dónde ver EN VIVO Japón vs. Venezuela?

El partido amistoso entre Japón y Venezuela, que se disputa en el Edion Peace Wing Hiroshima, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

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Venezuela: Televen

Japón: DAZN Japón y Nippon TV

y Estados Unidos: Telemundo Deportes Ahora

No hay transmisión confirmada para el resto de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

DATOS CLAVE