Steven Rodríguez aplicó la ley del ex y Deportivo Cali le ganó 2-1 a Junior en Barranquilla

21:40hs HUBO CAMBIOS PARA EL SEGUNDO TIEMPO

En Junior ingresaron Daniel Rivera, Guillermo Paiva y Kevin Pérez y no salieron a jugar el segundo tiempo Jermein Peña, Bryan Castrillón y Cristian Barrios.

En tanto, en Deportivo Cali, Andrés Colorado ocupa el lugar de Ronaldo Pájaro.