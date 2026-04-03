Steven Rodríguez aplicó la ley del ex y Deportivo Cali le ganó 2-1 a Junior en Barranquilla

Deportivo Cali le ganó a Junior por 2-1 con doblete de Steven Rodríguez (Luis Muriel descontó de penal) este viernes 3 de abril por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El partido se jugó en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla con arbitraje de José Ortiz y las revisiones del VAR a cargo de Keyner Jiménez. Con este resultado, los ‘Azucareros’ se metieron en zona de clasificación a la siguiente instancia del torneo.
Fue un partido duro, con algunas decisiones arbitrales cuestionables, pero donde ‘Titi’ Rodríguez fue figura absoluta. El atacante hizo valer la ley del ex con un doblete personal para que Deportivo Cali sume un valioso triunfo como visitante y se coloque en séptimo lugar de la tabla de posiciones.
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A Junior le costó armar juego, sobre todo en la primera mitad. Luego del 2-0 de Steven Rodríguez en el complemento, pudo mostrar una mejor cara, sobre todo, de la mano de Luis Muriel que, si bien se erró una jugada increíble para el descuento, pudo convertir su penal en la parte final.
El equipo de Rafael Dudamel pudo sostener la victoria en los últimos minutos. Así, se permite soñar con la clasificación a la Fase Final con su séptimo lugar. Para los de Alfredo Arias, en tanto, es una derrota dolorosa que les impide dar un paso más rumbo a los Playoffs, aunque sigue en quinta posición.
Los goles del partido para Junior 1-2 Deportivo Cali
⚽🟢 ¡Se cumplió la ley del ex! ¡Golazo de 'titi' Rodríguez contra Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/UrJOh8Dwvk— Win Sports (@WinSportsTV) April 4, 2026
⚽🟢💪 ¡GOLAZO DE ‘TITI’ RODRÍGUEZ Y ES DOBLETE CONTRA JUNIOR! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/zpY2UswePJ— Win Sports (@WinSportsTV) April 4, 2026
🔴⚪ ¡Gol de Luis Muriel! ¡Zapatazo de penal para descontar contra Cali!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/DIj4Lt3q9D— Win Sports (@WinSportsTV) April 4, 2026