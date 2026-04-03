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Steven Rodríguez aplicó la ley del ex y Deportivo Cali le ganó 2-1 a Junior en Barranquilla

En duelo clave por la clasificación a la fase final, los 'Azucareros' se hicieron fuerte en Barranquilla. 'Titi' Rodríguez, figura absoluta.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Ganó Deportivo Cali en Barranquilla. Fue 2-1 ante Junior con el doblete de Steven Rodríguez. Luis Muriel descontó de penal, pero no alcanzó para el 'Tiburón'.

47' ST: CAMBIO EN DEPORTIVO CALI

Para hacer tiempo y aumentar la defensa, ingresó Luis Orejuela. Dejó el campo Juan Ignacio Dinenno.

46' ST: ¡CONTROLÓ RODRÍGUEZ!

No pudo centrar bien Kevin Pérez y el balón lo controló bien Alejandro Rodríguez.

42' ST: ¡GOL DE JUNIOR!

Luis Muriel anotó el descuento de penal. Deportivo Cali gana 2-1.

40' ST: ¡PENAL PARA JUNIOR!

Joel Canchimbo cayó dentro del área. El árbitro José Ortiz no dudó y cobró penal de Juan José Tello. Oportunidad para Junior.

37' ST: AMONESTACIÓN EN DEPORTIVO CALI

Juan José Tello, recién ingresado, fue amonestado en Deportivo Cali.

36' ST: CAMBIO EN DEPORTIVO CALI

No pudo seguir en el partido Andrés Correa. Fue reemplazado por Juan José Tello.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOLAZO DE TITI RODRÍGUEZ PARA EL 2-0 DE CALI

34' ST: ¡SE LO PERDIÓ MURIEL!

Luis Muriel se perdió el gol dentro del área. Su remate se fue afuera. Lo tenía para el descuento.

26' ST: ¡GOL DE DEPORTIVO CALI!

Golazo de Steven Rodríguez para que Deportivo Cali gane 2-0.

24' ST: CAMBIOS EN DEPORTIVO CALI

Se retiraron Avilés Hurtado y Matías Orozco para los ingresos de Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo.

22' ST: ¡OCASIONES PARA JUNIOR Y CALI!

Primero, Joel Canchimbo remató y Alejandro Rodríguez salvó bien abajo. Luego, Steven Rodríguez estuvo cerca del doblete personal, pero su remate pasó cerca del palo de Mauro Silveira.

21' ST: CAMBIO EN JUNIOR

Jannenson Sarmiento dejó el campo y entró Joel Canchimbo.

17' ST: ¡LO TUVO MURIEL!

Luis Muriel estuvo cerca del empate para Junior.

15' ST: AMONESTACIONES EN DEPORTIVO CALI

Fueron amonestados Alejandro Rodríguez y Matías Orozco en Deportivo Cali

9' ST: CAMBIO EN JUNIOR

Se retiró Teófilo Gutiérrez y entró en su lugar Luis Muriel.

HUBO CAMBIOS PARA EL SEGUNDO TIEMPO

En Junior ingresaron Daniel Rivera, Guillermo Paiva y Kevin Pérez y no salieron a jugar el segundo tiempo Jermein Peña, Bryan Castrillón y Cristian Barrios.

En tanto, en Deportivo Cali, Andrés Colorado ocupa el lugar de Ronaldo Pájaro.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Deportivo Cali gana por 1-0 a Junior y el partido ya inicia su segundo tiempo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Deportivo Cali le gana 1-0 a Junior con gol de Steven Rodríguez. Avilés Hurtado falló un penal. Arbitraje polémico de José Ortiz.

40' PT: ¡LO TUVO TEO!

Teófilo Gutiérrez tuvo una jugada clara de gol, pero no pudo rematar cómodo porque el balón le quedó alto. Se salva Deportivo Cali.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE TITI RODRÍGUEZ PARA EL 1-0 DE CALI

31' PT: ¡GOL DE DEPORTIVO CALI!

Steven 'Titi' Rodríguez aplicó la ley del ex y convirtió el 1-0.

27' PT: AMONESTACIÓN EN DEPORTIVO CALI

Julián Quiñones fue amonestado en Deportivo Cali.

23' PT: AMONESTACIÓN EN DEPORTIVO CALI

Ronaldo Pájaro fue amonestado en Deportivo Cali.

22' PT: ¡FALLÓ AVILÉS!

Avilés Hurtado tuvo el penal, pero la mandó por arriba del travesaño.

20' PT: ¡PENAL PARA DEPORTIVO CALI!

El árbitro cobró penal por la mano revisada.

18' PT: ¡HAY REVISIÓN VAR!

El árbitro revisa un posible penal para Deportivo Cali por mano de Jannenson Sarmiento.

7' PT: ¡SALVÓ SILVEIRA Y FALLÓ OROZCO!

Mauro Silveira le tapó un remate claro a Juan Ignacio Dinenno. Luego, en el rebote, Matías Orozco no pudo acertar el arco. Lo tuvo Deportivo Cali.

6' PT: AMONESTACIÓN EN JUNIOR

Juan David Ríos es el primer amonestado del partido.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Junior y Deportivo Cali en el Romelio Martínez de Barranquilla.

¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Ya están Junior y Deportivo Cali en el campo de juego. En minutos, el inicio del partido.

17' PT: AMONESTACIONES EN JUNIOR Y DEPORTIVO CALI

En Junior, fue amonestado Jermein Peña. Antes, en Deportivo Cali, fue amonestado Felipe Aguilar.

CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Junior y Deportivo Cali, con los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

ASÍ LLEGÓ DEPORTIVO CALI AL ESTADIO

ALINEACIÓN TITULAR DE DEPORTIVO CALI

Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Ignacio Dinneno es la formación inicial del Deportivo Cali.

Los titulares de Deportivo Cali ante Junior (Deportivo Cali oficial).

Los titulares de Deportivo Cali ante Junior (Deportivo Cali oficial).

ALINEACIÓN TITULAR DE JUNIOR

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios; y Teófilo Gutiérrez es el once titular que pone en campo Alfredo Arias.

Los titulares de Junior para esta noche (Junior Club oficial).

Los titulares de Junior para esta noche (Junior Club oficial).

NOVEDADES EN LAS CONVOCATORIAS

Por el lado de Junior, reaparecen Guillermo Paiva y Guillermo Celis en la nómina para este partido, mientras que son bajas Edwin Herrera y Harold Rivera.

En Deportivo Cali, retornan Pedro Gallese, Yani Quintero, Andrés Colorado y Jean Galindo. Pero, se destacan las ausencias de Gustavo Cuéllar, Santiago Mondragón, Javier Mena y Johan Martínez.

Los convocados de ambos equipos (Oficiales).

Los convocados de ambos equipos (Oficiales).

¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS AL PARTIDO?

Junior llega a este partido con tres victorias en los últimos cuatro partidos. Le ganó 2-1 a Fortaleza, 2-0 a Bucaramanga y 1-0 a Inter de Bogotá, pero perdió 2-0 ante Independiente Medellín hace algunas fechas.

Deportivo Cali, por su parte, sigue en la irregularidad con Rafael Dudamel. De sus últimos cinco partidos, ganó dos empató uno y perdió los otros dos: 0-2 ante Once Caldas, 2-0 ante Cúcuta, 1-1 ante Independiente Santa Fe, 0-1 ante Alianza y 1-0 ante Deportivo Pereira.

SE JUEGA UN DUELO CLAVE POR UN LUGAR EN LA FASE FINAL

Quedan pocas fechas para el final de esta fase de todos contra todos. Junior, que puede dar un paso importante con el triunfo, recibe en el Romelio Martínez de Barranquilla a Deportivo Cali, que está obligado a ganar para meterse en zona de clasificación.

Deportivo Cali gana en Barranquilla.
© Win SportsDeportivo Cali gana en Barranquilla.

Deportivo Cali le ganó a Junior por 2-1 con doblete de Steven Rodríguez (Luis Muriel descontó de penal) este viernes 3 de abril por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El partido se jugó en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla con arbitraje de José Ortiz y las revisiones del VAR a cargo de Keyner Jiménez. Con este resultado, los ‘Azucareros’ se metieron en zona de clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Fue un partido duro, con algunas decisiones arbitrales cuestionables, pero donde ‘Titi’ Rodríguez fue figura absoluta. El atacante hizo valer la ley del ex con un doblete personal para que Deportivo Cali sume un valioso triunfo como visitante y se coloque en séptimo lugar de la tabla de posiciones.

A Junior le costó armar juego, sobre todo en la primera mitad. Luego del 2-0 de Steven Rodríguez en el complemento, pudo mostrar una mejor cara, sobre todo, de la mano de Luis Muriel que, si bien se erró una jugada increíble para el descuento, pudo convertir su penal en la parte final.

El equipo de Rafael Dudamel pudo sostener la victoria en los últimos minutos. Así, se permite soñar con la clasificación a la Fase Final con su séptimo lugar. Para los de Alfredo Arias, en tanto, es una derrota dolorosa que les impide dar un paso más rumbo a los Playoffs, aunque sigue en quinta posición.

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Hugo Avalos
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