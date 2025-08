Cómo ver en vivo Arsenal vs. Villarreal, amistoso internacional en el Emirates Stadium 2025

Arsenal y Villarreal continúan con su actividad de pretemporada con un partido amistoso este miércoles 6 de agosto en el Emirates Stadium de Londres. Ambos equipos continúan con su preparación para la temporada 2025-26 en donde, además de la Premier League y LaLiga, respectivamente, y sus copas locales, deberán jugar UEFA Champions League.

Los ‘Gunners’ vienen de algunos partidos amistosos importantes como ante Milan, Newcastle y Tottenham. Mikel Arteta continúa con sus pruebas luego de un mercado de pases muy activo con llegadas como las de Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard y Kepa Arrizabalaga.

Por su parte, el ‘Submarino Amarillo’ de Marcelino también ha disputado amistosos internacionales en esta pretemporada. Enfrentó al Basel, al St. Gallen, al Sporting CP y al Leeds, recientemente. También cuenta con varias caras nuevas como Alberto Moleiro, Santiago Mouriño y Rafa Marín, entre otros.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Villarreal?

Arsenal vs. Villarreal es uno de los partidos amistosos que tendrá este miércoles 6 de agosto en Europa. El encuentro tiene los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 12:00 PM.

Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 01:00 PM.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 02:00 PM.

Estados Unidos (PT): 10:00 AM.

México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:00 AM.

España, Alemania, Francia e Italia: 07:00 PM.

Reino Unido: 06:00 PM.

Corea del Sur/Japón: 02:00 AM.

¿Cómo ver en vivo el amistoso Arsenal vs. Villarreal?

El partido amistoso entre Arsenal y Villarreal de este miércoles 6 de agosto no cuenta con transmisión para Latinoamérica por TV o streaming. En España se podrá ver en vivo por Movistar+, Gol Stadium y GOL PLAY. En tanto, en todo el mundo, los ‘Gunners’ ofrecen la posibilidad de ver el partido, pero no será de forma gratuita.

A través de su sitio web oficial, Arsenal ofrece la chance de ver el partido ante Villarreal vía Pay Per View. Deberán pagar un precio de 4,99 libras esterlinas (a razón de 23,60 soles peruanos) para acceder a este duelo amistoso.

En tanto, también ofrece la posibilidad de un pack que incluye la transmisión de este encuentro y el del próximo sábado ante Athletic Club de Bilbao por un valor de 8,99 libras esterlinas (42,53 soles peruanos).

Las posibles alineaciones de Arsenal vs. Villarreal

ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

VILLARREAL: Luiz Júnior; Juan Foyth, Rafa Marín, Santiago Mouriño, Sergi Cardona; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Dani Parejo, Yéremy Pino; Etta Eyong y Arnaut Danjuma. DT: Marcelino García Toral.

