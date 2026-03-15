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Fútbol Internacional

Alineaciones confirmadas de Bolivia y Trinidad y Tobago por el amistoso previo al Repechaje para el Mundial 2026

El duelo ante Trinidad y Tobago será la última prueba de 'La Verde' antes de disputar el repechaje de cara a la Copa del Mundo 2026.

Por Nicole Cueva

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Bolivia vs Trinidad y Tobago
© La VerdeBolivia vs Trinidad y Tobago

Este domingo, la Selección de Bolivia disputará su último partido amistoso antes de afrontar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo. ‘La Verde’ enfrentará a Trinidad y Tobago en la ciudad de Santa Cruz, en un encuentro que servirá como despedida del equipo antes de viajar a Monterrey, México.

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Cabe resaltar que, Bolivia ya cuenta con algunas conclusiones de cara al repechaje, luego de los amistosos disputados en los últimos meses. En esos encuentros, pudo identificar sus fortalezas y aspectos por mejorar tras enfrentarse a rivales de buen nivel que le brindaron experiencia previa a esta instancia.

En ese contexto, el duelo ante el combinado trinitense será la última prueba antes de disputar el repechaje mundialista. Por ello, ya se han dado a conocer distintos detalles del amistoso, como las alineaciones.

Alineación confirmada de Bolivia

Bolivia saltará al campo bajo la dirección de Óscar Villegas con la siguiente alineación: Guillermo Viscarra; Marcelo Torrez, Luis Haquín, Lucas Macazaga; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Ervin Vaca, Carlos Melgar; Juan Godoy y Fernando Nava.

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Alineación confirmada de Trinidad y Tobago

El entrenador Dwight Yorke alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra: Jabari Brice; Isaiah Garcia, Jesse Williams, Shervohnez Hamilton, Ross Russell; Alvin Jones, Andre Rampersad, Joevin Jones, Darnell Hospedales; Addae Paponette y Ryan Telfer.

¿A qué hora juega Bolivia vs Trinidad y Tobago?

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El encuentro entre Bolivia y Trinidad y Tobago tiene previsto iniciar a las 15:00 de Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, 17:00 de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y 21:00 de España.

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DATOS CLAVES

  • Óscar Villegas confirmó la alineación de Bolivia con Guillermo Viscarra, Luis Haquín y Fernando Nava.
  • El partido amistoso ante Trinidad y Tobago se disputará hoy, domingo 15 de marzo, en Santa Cruz.
  • La selección boliviana viajará a Monterrey, México, tras este encuentro para afrontar el repechaje mundialista.
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Nicole Cueva
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