Alineaciones confirmadas de Bolivia y Trinidad y Tobago por el amistoso previo al Repechaje para el Mundial 2026

Este domingo, la Selección de Bolivia disputará su último partido amistoso antes de afrontar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo. ‘La Verde’ enfrentará a Trinidad y Tobago en la ciudad de Santa Cruz, en un encuentro que servirá como despedida del equipo antes de viajar a Monterrey, México.
Cabe resaltar que, Bolivia ya cuenta con algunas conclusiones de cara al repechaje, luego de los amistosos disputados en los últimos meses. En esos encuentros, pudo identificar sus fortalezas y aspectos por mejorar tras enfrentarse a rivales de buen nivel que le brindaron experiencia previa a esta instancia.
En ese contexto, el duelo ante el combinado trinitense será la última prueba antes de disputar el repechaje mundialista. Por ello, ya se han dado a conocer distintos detalles del amistoso, como las alineaciones.
Alineación confirmada de Bolivia
Bolivia saltará al campo bajo la dirección de Óscar Villegas con la siguiente alineación: Guillermo Viscarra; Marcelo Torrez, Luis Haquín, Lucas Macazaga; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Ervin Vaca, Carlos Melgar; Juan Godoy y Fernando Nava.
Alineación confirmada de Trinidad y Tobago
El entrenador Dwight Yorke alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra: Jabari Brice; Isaiah Garcia, Jesse Williams, Shervohnez Hamilton, Ross Russell; Alvin Jones, Andre Rampersad, Joevin Jones, Darnell Hospedales; Addae Paponette y Ryan Telfer.
¿A qué hora juega Bolivia vs Trinidad y Tobago?
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El encuentro entre Bolivia y Trinidad y Tobago tiene previsto iniciar a las 15:00 de Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, 17:00 de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y 21:00 de España.
DATOS CLAVES
- Óscar Villegas confirmó la alineación de Bolivia con Guillermo Viscarra, Luis Haquín y Fernando Nava.
- El partido amistoso ante Trinidad y Tobago se disputará hoy, domingo 15 de marzo, en Santa Cruz.
- La selección boliviana viajará a Monterrey, México, tras este encuentro para afrontar el repechaje mundialista.