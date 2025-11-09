Fuertes críticas al Superclásico por el juego de Boca Juniors y River Plate: “Lo mejor fue Dua Lipa”

Terminó el partido más importante del continente. Boca Juniors y River Plate midieron fuerzas en La Bombonera y finalmente el triunfo 2-0 para los locales. A pesar de la emoción y del frenesí que siempre generan este clase de partidos, hay distintos factores que empañaron la posibilidad de apreciar un gran partido, sobre todo si es que nos enfocamos en lo que pasó durante la primera etapa.

Además de la sorpresiva presencia de Dua Lipa en uno de los palcos del recinto deportivo y que claramente se llevó todas las miradas del mundo futbolístico, el rendimiento de los equipos dejó bastante qué desear, por decir lo menos. Si no hubiera sido por el gol de Exequiel Zeballos a los 45+’1, tranquilamente hablaríamos de unos primeros minutos para el olvido.

Ahora, distintos comentarios en redes sociales evidencian críticas y durísimos cuestionamientos respecto a que temporada tras temporada se tienen que aceptar esta clase de rendimientos cuando en el papel estamos frente al partido más relevante de Sudamérica. El 2-0 en el marcador final maquilla un poco dicha situación, aunque el análisis no puede quedar de lado de ninguna manera.

Fuente: @SVargasOK

¿Realmente Dua Lipa fue lo mejor del Superclásico entre Boca Juniors vs. River Plate?

Existe cierto nivel de ironía al decir que Dua Lipa fue lo mejor del más reciente Superclásico entre Boca Juniors y River Plate que se disputó en La Bombonera. Comentarios en redes sociales al respecto no faltan, eso sí, pero otros también aseguran que el segundo tiempo se prestó muchísimo para la emoción que realmente necesitan como condimentos esta clase de escenarios.

Fuente: @GabrielPachecon

Los hinchas de Boca Juniors son quienes menos coinciden, seguramente, en que el encuentro no tuvo nivel o algo por el estilo ya que podríamos estar frente a un despertar muy importante del equipo liderado técnicamente por Claudio Úbeda. El otro lado de la moneda implica que Marcelo Gallardo no quedó para nada contento ni satisfecho con lo visto en la cancha, ni qué hablar de los aficionados millonarios que siguen apreciando cómo van yendo cada vez más en picada.

Luis Advíncula no tuvo acción en el Superclásico entre Boca Juniors vs. River Plate

Una vez más, Luis Advíncula fue suplente en Boca Juniors y el día de hoy frente a River Plate ni siquiera tuvo oportunidad de sumar minutos ingresando desde el banco de los suplentes. Se le vio calentando por momentos y celebrando los goles junto a todos sus compañeros como una enorme muestra de compromiso por los objetivos grupales. Veremos cómo termina siendo el desenlace de esta situación para el defensor peruano que ya perdió el puesto con Juan Barinaga.

