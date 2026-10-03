Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de haberse enfrentado, Gales y Dinamarca se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones. Pocas veces se da una revancha tan inmediata en un torneo de selecciones.
Ambos llegan con 3 puntos en 3 partidos y necesitan sumar para no quedar relegados en su grupo. Ninguno pudo afirmarse arriba de la tabla y este cruce puede ordenar bastante el panorama de cara a lo que resta.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Gales llega golpeado en la confianza pero con un triunfo fresco: superó 2-1 a Noruega como local el 1 de octubre. Antes había caído contra la propia Dinamarca por 2-0 y también perdió ante Portugal por la mínima, así que viene de un andar irregular que mezcla una reacción con dos tropiezos.
Dinamarca, en cambio, tuvo una actuación ofensiva pero volvió a mostrar fisuras atrás: perdió 4-2 con Portugal en su último partido como local. Antes de eso había goleado justamente a Gales por 2-0, y en la fecha anterior cayó 3-2 ante Noruega. Son los mismos 3 puntos que su rival, pero con una diferencia de gol más ajustada.
El historial entre Gales y Dinamarca
El historial es claramente favorable a los daneses: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca ganó 8 y Gales apenas 4, sin empates entre ambos. La diferencia de gol también lo refleja, 18 a 9 a favor del equipo escandinavo.
El antecedente más reciente es, de hecho, el partido de la fecha pasada: Dinamarca 2-0 Gales, resultado que se repite bastante seguido en la historia reciente de este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.