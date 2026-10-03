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Liga de Naciones

Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Wales vs. Denmark, Liga de Naciones
Wales vs. Denmark, Liga de Naciones

Apenas una semana después de haberse enfrentado, Gales y Dinamarca se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones. Pocas veces se da una revancha tan inmediata en un torneo de selecciones.

Ambos llegan con 3 puntos en 3 partidos y necesitan sumar para no quedar relegados en su grupo. Ninguno pudo afirmarse arriba de la tabla y este cruce puede ordenar bastante el panorama de cara a lo que resta.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado en la confianza pero con un triunfo fresco: superó 2-1 a Noruega como local el 1 de octubre. Antes había caído contra la propia Dinamarca por 2-0 y también perdió ante Portugal por la mínima, así que viene de un andar irregular que mezcla una reacción con dos tropiezos.

Dinamarca, en cambio, tuvo una actuación ofensiva pero volvió a mostrar fisuras atrás: perdió 4-2 con Portugal en su último partido como local. Antes de eso había goleado justamente a Gales por 2-0, y en la fecha anterior cayó 3-2 ante Noruega. Son los mismos 3 puntos que su rival, pero con una diferencia de gol más ajustada.

El historial entre Gales y Dinamarca

El historial es claramente favorable a los daneses: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca ganó 8 y Gales apenas 4, sin empates entre ambos. La diferencia de gol también lo refleja, 18 a 9 a favor del equipo escandinavo.

El antecedente más reciente es, de hecho, el partido de la fecha pasada: Dinamarca 2-0 Gales, resultado que se repite bastante seguido en la historia reciente de este cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
26/06/2021Gales vs. Dinamarca0-4UEFA European Championship
16/11/2018Gales vs. Dinamarca1-2UEFA Nations League
09/09/2018Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
19/11/2008Dinamarca vs. Gales0-1Friendlies
09/06/1999Gales vs. Dinamarca0-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1998Dinamarca vs. Gales1-2UEFA European Championship Qualifiers
11/09/1990Dinamarca vs. Gales1-0Friendlies
14/10/1987Dinamarca vs. Gales1-0UEFA European Championship Qualifiers
09/09/1987Gales vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
  • Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.
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