Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de haberse enfrentado, Gales y Dinamarca se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones. Pocas veces se da una revancha tan inmediata en un torneo de selecciones.

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Ambos llegan con 3 puntos en 3 partidos y necesitan sumar para no quedar relegados en su grupo. Ninguno pudo afirmarse arriba de la tabla y este cruce puede ordenar bastante el panorama de cara a lo que resta.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado en la confianza pero con un triunfo fresco: superó 2-1 a Noruega como local el 1 de octubre. Antes había caído contra la propia Dinamarca por 2-0 y también perdió ante Portugal por la mínima, así que viene de un andar irregular que mezcla una reacción con dos tropiezos.

Dinamarca, en cambio, tuvo una actuación ofensiva pero volvió a mostrar fisuras atrás: perdió 4-2 con Portugal en su último partido como local. Antes de eso había goleado justamente a Gales por 2-0, y en la fecha anterior cayó 3-2 ante Noruega. Son los mismos 3 puntos que su rival, pero con una diferencia de gol más ajustada.

El historial entre Gales y Dinamarca

El historial es claramente favorable a los daneses: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca ganó 8 y Gales apenas 4, sin empates entre ambos. La diferencia de gol también lo refleja, 18 a 9 a favor del equipo escandinavo.

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El antecedente más reciente es, de hecho, el partido de la fecha pasada: Dinamarca 2-0 Gales, resultado que se repite bastante seguido en la historia reciente de este cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 26/06/2021 Gales vs. Dinamarca 0-4 UEFA European Championship 16/11/2018 Gales vs. Dinamarca 1-2 UEFA Nations League 09/09/2018 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 19/11/2008 Dinamarca vs. Gales 0-1 Friendlies 09/06/1999 Gales vs. Dinamarca 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1998 Dinamarca vs. Gales 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/09/1990 Dinamarca vs. Gales 1-0 Friendlies 14/10/1987 Dinamarca vs. Gales 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/09/1987 Gales vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis