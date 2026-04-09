Independiente Santa Fe vs. Peñarol GRATIS y EN VIVO vía internet y ver online ahora desde tu celular: Partidazo por la Copa Libertadores

Empezamos con el minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores.

Con todo su poderío, Independiente Santa Fe llegó con Hugo Rodallega a la cabeza y el cuadro de Peñarol ya calentó en El Campín.

Sigue la transmisión en vivo y en directo del partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol vía ESPN y mira online por internet y desde tu celular por la aplicación oficial de Disney+. El partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol es válido por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores.

Mira gratis y en vivo el partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol HOY, jueves 9 de abril, desde el estadio El Campín de Bogotá por la Copa Libertadores. No te pierdas todas las incidencias, los goles, las mejores jugadas y el minuto a minuto en directo y online del partido.