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Independiente Santa Fe vs. Peñarol GRATIS y EN VIVO vía internet y ver online ahora desde tu celular: Partidazo por la Copa Libertadores

GRATIS, EN VIVO y EN DIRECTO Independiente Santa Fe vs. Peñarol HOY y AHORA por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores.

¡EN MINUTOS EMPIEZA EL PARTIDO!

Con todo su poderío, Independiente Santa Fe llegó con Hugo Rodallega a la cabeza y el cuadro de Peñarol ya calentó en El Campín.

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¡LA ALINEACIÓN TITULAR DE PEÑAROL!

El técnico Diego Aguirre manda a los siguientes jugadores de Peñarol: Britos; Escobar, Lemos, Ferreira, Olivera; Remedi, N. Fernández, Trindade; Ángulo, L. Fernández y Arezo

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¡EL ONCE DE SANTA FE!

El técnico Pablo Repetto definió el once de Independiente Santa Fe: Marmolejo; H. Palacios, Olivera, Moreno, Mafla; D. Torres, Velásquez, J. Torres; Palacios, Fernández y Rodallega.

¡MUY BUENAS NOCHES AMIGOS DE BOLAVIP!

Empezamos con el minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores.

Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe vs. Matías Arezo de Peñarol.
© Producción Bolavip.Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe vs. Matías Arezo de Peñarol.

Sigue la transmisión en vivo y en directo del partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol vía ESPN y mira online por internet y desde tu celular por la aplicación oficial de Disney+. El partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol es válido por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores.

Mira gratis y en vivo el partido entre Independiente Santa Fe vs. Peñarol HOY, jueves 9 de abril, desde el estadio El Campín de Bogotá por la Copa Libertadores. No te pierdas todas las incidencias, los goles, las mejores jugadas y el minuto a minuto en directo y online del partido.

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Aldo Cadillo
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