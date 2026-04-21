Real Madrid le ganó a Deportivo Alavés por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el partido de la fecha 33 de LALIGA 2025-26. El escenario fue el Estadio Santiago Bernabéu donde los hinchas reprobaron al equipo con silbidos. Los ‘Merengues’ quedaron a seis unidades del líder Barcelona.
Fue una victoria sin brillo del Madrid, con algo de susto al final por el gol del descuento de los ‘Albiazules’. Mbappé y Vinícius Jr. le dieron el triunfo al local, pero los silbidos de los hinchas en el Bernabéu terminaron por representar el momento del equipo. Aún así, siguen con chances de título, pero necesitan de un par de tropiezos del Barça.
NI LA VICTORIA TRANQUILIZÓ A LOS HINCHAS: hubo silbidos para Real Madrid luego del 2-1 al Alavés en el Bernabéu por la fecha 33 de #LaLiga. pic.twitter.com/ETNtmPP70e
Mbappé le dio el primer gol al Madrid a la media hora de juego, luego de tener varias aproximaciones al área de Antonio Sivera. El desvío en un defensor del Alavés permitió que el balón descoloque al arquero y vaya tras redes. A pesar de la superioridad del local, el visitante tuvo aproximaciones para complicar a Andriy Lunin.
En el segundo tiempo, un gol tempranero de Vinícius Júnior con un buen remate de media distancia provocó el 2-0 tranquilizador para los de Álvaro Arbeloa. El brasileño, silbado durante buena parte del primer tiempo, pidió perdón por el momento del equipo en su celebración.
Real Madrid venció al Alavés (Getty Images).
A partir de los cambios y de que el partido cayó en nivel, Alavés se animó en los minutos finales y pudo llegar a un descuento tardío con el gol de Toni Martínez. Sin embargo, no le quedó tiempo para presionar aún más al Madrid y buscar el empate.
Así, fue triunfo de los ‘Merengues’, pero los silbidos se robaron el protagonismo. Kylian Mbappé se fue en silencio y sin su camiseta, Vinícius Júnior evidenció cierta desazón, más allá de un beso al escudo, y el resto del equipo ha evidenciado su incomodidad por la postura de los hinchas, claramente descontentos por lo que ha sido otra temporada decepcionante.
Resumen y goles del Real Madrid 2-1 Deportivo Alavés
Alineaciones para Real Madrid vs. Deportivo Alavés
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jonny Otto; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Denis Suárez, Youssef Enríquez; Toni Martínez y Lucas Boyé. DT: Quique Sánchez Flores.
Así fue el minuto a minuto de Real Madrid 2-1 Deportivo Alavés
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¡FINAL DEL PARTIDO!
Ganó Real Madrid por 2-1, aunque se fue despedido con muchos silbidos.
48' ST: ¡GOL DEL ALAVÉS!
Sobre el final del partido, Toni Martínez marcó el descuento para Alavés.
40' ST: ¡SALVA HUIJSEN Y RECLAMAN PENAL!
Carles Aleñá remata dentro del área y un rebote en Dean Huijsen salva al Real Madrid. El propio Aleñá pedía penal por infracción posterior de Antonio Rüdiger.
38' ST: CASI GOL OLÍMPICO DE ALAVÉS
Falló Lunin y el balón pasó por toda el área chica. Alavés ha estado cerca del primero durante todo el segundo tiempo.
34' ST: REMATE DE MASTANTUONO
Buen remate de Franco Mastantuono, que pasó cerca del ángulo.
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29' ST: CAMBIO EN ALAVÉS
Antonio Blanco se fue del partido para el ingreso de Ander Guevara.
26' ST: REMATE DE ALEÑÁ
Carles Aleñá probó de media distancia. El balón se fue cruzado y apenas al lado del palo de Andriy Lunin.
25' ST: ERROR DE CAMAVINGA Y REMATE DE DIABATE
Ibrahim Diabate remató de media distancia luego de un mal pase de Eduardo Camavinga. El balón se fue desviado.
21' ST: CAMBIOS EN ALAVÉS
Se retiraron Youssef Enríquez y Lucas Boyé para que entren Calebe e Ibrahim Diabate.
18' ST: CAMBIOS EN REAL MADRID
Trent Alexander-Arnold y Aurélien Tchouaméni dejaron el campo. Fueron reemplazados por Dani Carvajal y Eduardo Camavinga.
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17' ST: ¡SALVÓ TENAGLIA EN LA LÍNEA!
Nahuel Tenaglia le sacó el gol a Brahim Díaz con una salvada en la línea.
16' ST: SIVERA LE SACÓ EL GOL A MBAPPÉ DOS VECES
Doble atajada de Antonio Sivera para evitar el gol de Kylian Mbappé.
13' ST: CAMBIOS EN REAL MADRID Y ALAVÉS
En Real Madrid, salieron del campo Jude Bellingham y Arda Güler. Ingresaron Franco Mastantuono y Brahim Díaz.
En Alavés, en tanto, salieron Denis Suárez y Jon Guridi para que entren Carles Aleñá y Pablo Ibáñez.
VIDEO: ASÍ FUE EL 2-0 DE VINICIUS JÚNIOR PARA REAL MADRID
Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jonny Otto; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Denis Suárez, Youssef Enríquez; Toni Martínez y Lucas Boyé es la alineación titular que pone Quique Sánchez Flores en campo para Alavés.
Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior es el once titular del Real Madrid para jugar ante Alavés.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en coberturas deportivas nacionales e internacionales. Fue subeditor de Bolavip Global y Argentina, y trabajó en medios como Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México.