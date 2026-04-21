Real Madrid le ganó a Deportivo Alavés por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el partido de la fecha 33 de LALIGA 2025-26. El escenario fue el Estadio Santiago Bernabéu donde los hinchas reprobaron al equipo con silbidos. Los ‘Merengues’ quedaron a seis unidades del líder Barcelona.

Fue una victoria sin brillo del Madrid, con algo de susto al final por el gol del descuento de los ‘Albiazules’. Mbappé y Vinícius Jr. le dieron el triunfo al local, pero los silbidos de los hinchas en el Bernabéu terminaron por representar el momento del equipo. Aún así, siguen con chances de título, pero necesitan de un par de tropiezos del Barça.

NI LA VICTORIA TRANQUILIZÓ A LOS HINCHAS: hubo silbidos para Real Madrid luego del 2-1 al Alavés en el Bernabéu por la fecha 33 de #LaLiga. pic.twitter.com/ETNtmPP70e — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026

Mbappé le dio el primer gol al Madrid a la media hora de juego, luego de tener varias aproximaciones al área de Antonio Sivera. El desvío en un defensor del Alavés permitió que el balón descoloque al arquero y vaya tras redes. A pesar de la superioridad del local, el visitante tuvo aproximaciones para complicar a Andriy Lunin.

En el segundo tiempo, un gol tempranero de Vinícius Júnior con un buen remate de media distancia provocó el 2-0 tranquilizador para los de Álvaro Arbeloa. El brasileño, silbado durante buena parte del primer tiempo, pidió perdón por el momento del equipo en su celebración.

Real Madrid venció al Alavés (Getty Images).

A partir de los cambios y de que el partido cayó en nivel, Alavés se animó en los minutos finales y pudo llegar a un descuento tardío con el gol de Toni Martínez. Sin embargo, no le quedó tiempo para presionar aún más al Madrid y buscar el empate.

Así, fue triunfo de los ‘Merengues’, pero los silbidos se robaron el protagonismo. Kylian Mbappé se fue en silencio y sin su camiseta, Vinícius Júnior evidenció cierta desazón, más allá de un beso al escudo, y el resto del equipo ha evidenciado su incomodidad por la postura de los hinchas, claramente descontentos por lo que ha sido otra temporada decepcionante.

Resumen y goles del Real Madrid 2-1 Deportivo Alavés

Alineaciones para Real Madrid vs. Deportivo Alavés

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa. DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jonny Otto; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Denis Suárez, Youssef Enríquez; Toni Martínez y Lucas Boyé. DT: Quique Sánchez Flores.

Así fue el minuto a minuto de Real Madrid 2-1 Deportivo Alavés