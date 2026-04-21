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LALIGA

Mbappé y Vinícius le dieron el triunfo 2-1 al Real Madrid ante Alavés, pero no evitaron los silbidos del Bernabéu: goles y resumen

Real Madrid ganó y se acerca a Barcelona. Sin embargo, no remató el partido y Alavés lo asustó en el final. El Bernabéu reprobó con silbidos.

Festejo de Vinícius Júnior en la victoria de Real Madrid ante Alavés.
© Getty ImagesFestejo de Vinícius Júnior en la victoria de Real Madrid ante Alavés.

Real Madrid le ganó a Deportivo Alavés por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el partido de la fecha 33 de LALIGA 2025-26. El escenario fue el Estadio Santiago Bernabéu donde los hinchas reprobaron al equipo con silbidos. Los ‘Merengues’ quedaron a seis unidades del líder Barcelona.

Fue una victoria sin brillo del Madrid, con algo de susto al final por el gol del descuento de los ‘Albiazules’. Mbappé y Vinícius Jr. le dieron el triunfo al local, pero los silbidos de los hinchas en el Bernabéu terminaron por representar el momento del equipo. Aún así, siguen con chances de título, pero necesitan de un par de tropiezos del Barça.

Mbappé le dio el primer gol al Madrid a la media hora de juego, luego de tener varias aproximaciones al área de Antonio Sivera. El desvío en un defensor del Alavés permitió que el balón descoloque al arquero y vaya tras redes. A pesar de la superioridad del local, el visitante tuvo aproximaciones para complicar a Andriy Lunin.

En el segundo tiempo, un gol tempranero de Vinícius Júnior con un buen remate de media distancia provocó el 2-0 tranquilizador para los de Álvaro Arbeloa. El brasileño, silbado durante buena parte del primer tiempo, pidió perdón por el momento del equipo en su celebración.

Real Madrid venció al Alavés (Getty Images).

Real Madrid venció al Alavés (Getty Images).

A partir de los cambios y de que el partido cayó en nivel, Alavés se animó en los minutos finales y pudo llegar a un descuento tardío con el gol de Toni Martínez. Sin embargo, no le quedó tiempo para presionar aún más al Madrid y buscar el empate.

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Así, fue triunfo de los ‘Merengues’, pero los silbidos se robaron el protagonismo. Kylian Mbappé se fue en silencio y sin su camiseta, Vinícius Júnior evidenció cierta desazón, más allá de un beso al escudo, y el resto del equipo ha evidenciado su incomodidad por la postura de los hinchas, claramente descontentos por lo que ha sido otra temporada decepcionante.

Resumen y goles del Real Madrid 2-1 Deportivo Alavés

Alineaciones para Real Madrid vs. Deportivo Alavés

  • REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
  • DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jonny Otto; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Denis Suárez, Youssef Enríquez; Toni Martínez y Lucas Boyé. DT: Quique Sánchez Flores.

Así fue el minuto a minuto de Real Madrid 2-1 Deportivo Alavés

¡FINAL DEL PARTIDO!

Ganó Real Madrid por 2-1, aunque se fue despedido con muchos silbidos.

48' ST: ¡GOL DEL ALAVÉS!

Sobre el final del partido, Toni Martínez marcó el descuento para Alavés.

40' ST: ¡SALVA HUIJSEN Y RECLAMAN PENAL!

Carles Aleñá remata dentro del área y un rebote en Dean Huijsen salva al Real Madrid. El propio Aleñá pedía penal por infracción posterior de Antonio Rüdiger.

38' ST: CASI GOL OLÍMPICO DE ALAVÉS

Falló Lunin y el balón pasó por toda el área chica. Alavés ha estado cerca del primero durante todo el segundo tiempo.

34' ST: REMATE DE MASTANTUONO

Buen remate de Franco Mastantuono, que pasó cerca del ángulo.

29' ST: CAMBIO EN ALAVÉS

Antonio Blanco se fue del partido para el ingreso de Ander Guevara.

26' ST: REMATE DE ALEÑÁ

Carles Aleñá probó de media distancia. El balón se fue cruzado y apenas al lado del palo de Andriy Lunin.

25' ST: ERROR DE CAMAVINGA Y REMATE DE DIABATE

Ibrahim Diabate remató de media distancia luego de un mal pase de Eduardo Camavinga. El balón se fue desviado.

21' ST: CAMBIOS EN ALAVÉS

Se retiraron Youssef Enríquez y Lucas Boyé para que entren Calebe e Ibrahim Diabate.

18' ST: CAMBIOS EN REAL MADRID

Trent Alexander-Arnold y Aurélien Tchouaméni dejaron el campo. Fueron reemplazados por Dani Carvajal y Eduardo Camavinga.

17' ST: ¡SALVÓ TENAGLIA EN LA LÍNEA!

Nahuel Tenaglia le sacó el gol a Brahim Díaz con una salvada en la línea.

16' ST: SIVERA LE SACÓ EL GOL A MBAPPÉ DOS VECES

Doble atajada de Antonio Sivera para evitar el gol de Kylian Mbappé.

13' ST: CAMBIOS EN REAL MADRID Y ALAVÉS

En Real Madrid, salieron del campo Jude Bellingham y Arda Güler. Ingresaron Franco Mastantuono y Brahim Díaz.

En Alavés, en tanto, salieron Denis Suárez y Jon Guridi para que entren Carles Aleñá y Pablo Ibáñez.

VIDEO: ASÍ FUE EL 2-0 DE VINICIUS JÚNIOR PARA REAL MADRID

5' ST: ¡GOL DEL REAL MADRID!

Vinícius Júnior aumenta el marcador para el Real Madrid. Gana 2-0.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega el complemento entre Real Madrid y Alavés. El gol de Mbappé es la única diferencia en el marcador.

VIDEO: ASÍ FUE LA DOBLE CHANCE QUE SE PERDIÓ TONI MARTÍNEZ

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Real Madrid gana 1-0 ante Deportivo Alavés con el gol de Kylian Mbappé.

50' PT: SE APURÓ MBAPPÉ

Kylian Mbappé se iba mano a mano con Antonio Sivera, pero definió rápido y por arriba. El balón se fue afuera.

49' PT: ¡LO TUVO TONI MARTÍNEZ!

Dos chances de gol clarísimas de Toni Martínez. Primero, salvó el palo y, luego, atajada de Andriy Lunin.

47' PT: CAMBIO EN REAL MADRID

Se retiró lesionado Éder Militao e ingresó Antonio Rüdiger.

44' PT: ¡MILITAO AL TRAVESAÑO!

Definición de Éder Militao al travesaño. Le quedó atrás el balón cuando había quedado muy libre en el área.

42' PT: LO TUVO MBAPPÉ

Buena jugada de Vinícius Júnior, quien encontró a Kylian Mbappé. Su definición de primera se fue desviada.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE MBAPPÉ PARA EL 1-0

35' PT: AMONESTACIÓN EN REAL MADRID

Aurélien Tchouaméni fue amonestado por una fuerte falta de atrás a Lucas Boyé.

31' PT: ¡ATAJADA DE SIVERA!

Antonio Sivera le sacó el segundo gol a Kylian Mbappé.

30' PT: ¡GOL DEL REAL MADRID!

Kylian Mbappé convirtió con fortuna el 1-0 para el Real Madrid. Fue un remate desde fuera del área y un rebote descolocó al arquero Antonio Sivera.

24' PT: GRAN JUGADA DE MBAPPÉ

Kylian Mbappé armó una gran jugada personal ante Denis Suárez. Su centro no encontró respuesta.

13' PT: SILBIDOS PARA VINÍCIUS Y MBAPPÉ

En los primeros minutos, se escucharon silbidos para los dos delanteros del Real Madrid.

9' PT: SIVERA LE NEGÓ EL GOL A VINI

Antonio Sivera cortó abajo un balón que tenía destino para Vinícius Júnior y evitó el 1-0 del Real Madrid.

8' PT: REMATE DE VALVERDE

De un córner rápido, Fede Valverde remató dentro del área, pero con poco ángulo. El balón se fue por arriba del travesaño.

2' PT: ¡SE LO PERDIÓ ALAVÉS!

Ángel Pérez quedó mano a mano con Andriy Lunin tras ganarle la posición a Álvaro Carreras. No definió. La pasó atrás y el remate de Lucas Boyé fue desviado.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Real Madrid y Alavés por la fecha 33 de LALIGA 2025-26.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Real Madrid y Alavés salen al campo de juego del Santiago Bernabéu. En minutos, el inicio del partido.

ÁRBITROS PARA REAL MADRID VS. ALAVÉS

El árbitro principal del partido es Juan Martínez Munuera, mientras que en el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.

CALENTAMIENTO DE ALAVÉS

CALENTAMIENTO DEL REAL MADRID CON ALGUNOS SILBIDOS

Los jugadores del Real Madrid salieron al calentamiento previo al partido. Hubo algunos silbidos, según el periodista de Bolavip, Lucas Cárdenas Utrilla.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LALIGA

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Barcelona 79 31 26 1 4 54
2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36
3 Villarreal 61 31 19 4 8 20
4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19
5 Real Betis 46 31 11 13 7 7
6 Celta de Vigo 44 31 11 11 9 4
7 Real Sociedad 42 31 11 9 11 1
8 Getafe 41 31 12 5 14 -5
9 Osasuna 39 31 10 9 12 -1
10 Espanyol 38 31 10 8 13 -11
11 Girona 38 31 9 11 11 -12
12 Athletic Club 38 31 11 5 15 -12
13 Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 -9
14 Valencia 35 31 9 8 14 -12
15 Mallorca 34 31 9 7 15 -9
16 Sevilla 34 31 9 7 15 -12
17 Alavés 33 31 8 9 14 -11
18 Elche 32 31 7 11 13 -8
19 Levante 29 31 7 8 16 -15
20 Real Oviedo 27 31 6 9 16 -24

ALINEACIÓN DEL ALAVÉS

Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jonny Otto; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Denis Suárez, Youssef Enríquez; Toni Martínez y Lucas Boyé es la alineación titular que pone Quique Sánchez Flores en campo para Alavés.

ALAVÉS YA ESTÁ EN EL BERNABÉU

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL REAL MADRID

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior es el once titular del Real Madrid para jugar ante Alavés.

CONVOCADOS DEL ALAVÉS

CONVOCADOS DEL REAL MADRID

REAL MADRID, OBLIGADO A GANAR

Real Madrid enfrenta al Alavés con la obligación de ganar para acercarse (por unas horas) al líder Barcelona. Su rival también necesita el triunfo para alejarse de la zona de descenso.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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