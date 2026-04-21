Arbeloa pone el pecho por sus jugadores tras los silbidos en el Bernabéu

El Real Madrid no está pasando por su mejor momento, por eso el hincha está cansado de algunos futbolistas del plantel. Así por lo menos lo hicieron saber en el último partido contra el Alavés. Eso que el cuadro ‘Blanco’ terminó ganando por 2-1, pero eso no bastó para que el aficionado se sienta conforme con el equipo.

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Debido a esta complicada situación, el entrenador Álvaro Arbeloa salió a sacar pecho por sus jugadores. Dejando en claro que no está nada contento por el trato que se le da a alguno de sus pupilos, en especial a Vinicius Junior, quien fue de los más atacados en esta ola de pifias por parte de la afición.

“No es la primera vez que nos pasa. Vinicius siempre ha hecho un gran esfuerzo por echarse el equipo a la espalda. No se esconde, es un gran madridista, siente el escudo y tiene mucha valentía. Me alegra que el público le haya premiado con aplausos. ¿Si va a renovar? No es una pregunta para mí, pero espero que se quede muchos años más”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“No creo que sea generalizado, ni que pase todos los días. Nos moriremos con este debate sobre la exigencia de este estadio. Lo que me alegra es que Vinicius ha cambiado los pitos por aplausos. Para mí es lo importante”, sentenció el entrenador del Real Madrid.

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Silbidos en contra de Vinicius:

CLIMA HOSTIL PARA VINÍCIUS… ¡EN EL BERNABÉU! 😳



El extremo de Real Madrid es SILBADO en cada balón que recibe. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridAlavés pic.twitter.com/Z0bw2J47vv — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

¿Qué otros jugadores fueron silbados?

Uno de los jugadores que viene siendo criticado de forma dura en el equipo es Franco Mastantuono, en este caso ingresó por Arda Güler y le cayó la pifia del estadio. El hincha no está nada contento con el argentino, quien no viene teniendo una buena temporada en el cuadro ‘Blanco’, por eso el malestar que genera desde las tribunas.

Silbidos en contra de Franco Mastantuono:

HUBO SILBIDOS PARA FRANCO MASTANTUONO EN SU INGRESO EN REAL MADRID EN EL BERNABÉU. ¿Opiniones? pic.twitter.com/dSMRH6dHy0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026

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Kylian Mbappé tampoco se pudo salvar del malestar de los hinchas, los cuales le terminaron silbando tras una mala definición. Esto deja en claro que el ambiente en el Santiago Bernabéu no es el mejor y que los hinchas lo que quieren son títulos. Esta no ha sido una buena temporada, lo cual termina por molestar al aficionado.

Silbidos contra Kylian Mbappé.

¡MBAPPÉ DEFINIÓ MAL Y LO SILBÓ EL BERNABÉU! 🏟️



Así como Vinícius fue reprobado durante todo el primer tiempo, ahora el propio francés sufrió la hostilidad del público de Real Madrid.



¿Opiniones? 🤔#LaLigaEnDSPORTS#RealMadridAlavés pic.twitter.com/kEXnYXd3iP — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

Datos Claves

Álvaro Arbeloa defendió públicamente a Vinicius Junior tras los silbidos recibidos en el Santiago Bernabéu .

defendió públicamente a tras los silbidos recibidos en el . El Real Madrid derrotó al Alavés por 2-1 pese al malestar de la afición local.

derrotó al por pese al malestar de la afición local. Los futbolistas Franco Mastantuono y Kylian Mbappé también fueron pifiados por su rendimiento en el partido.