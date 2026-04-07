¿Juegan Mbappé y Luis Díaz? Posibles alineaciones para Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League regresa con los cuartos de final y un partido digno de una final de este certamen. El Real Madrid se enfrenta al Bayern Múnich, una lucha de titanes se presenciará en el Santiago Bernabéu. Las máximas estrellas del mundo, juntas para un duelo que sacará chispas.

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El cuadro de Álvaro Arbeloa viene de jugar los octavos de final frente al Manchester City, un rival de gran nivel al que logró pasar por encima sin problemas. La serie acabó con un global de 5-1 a favor de los madrileños que supieron poner en problemas a los dirigidos por Pep Guardiola.

Por su parte, el cuadro de Vincent Kompany no tuvo problemas para eliminar al Atalanta. El cual no fue un rival para los ‘Bávaros’, los cuales terminaron liquidando la serie en el primer juego. Ya en el segundo partido completaron el trabajo dejando un global de 10 a 2.

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Posibles alineaciones del Real Madrid vs Bayern Múnich

Real Madrid : Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé, Vinícius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé, Vinícius Jr. DT: Álvaro Arbeloa. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Bayern Múnich?

Por los cuartos de final el Real Madrid enfrentará al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Este partidazo será transmitido por la cadena internacional de cable ESPN, pero también lo pasarán por la plataforma Disney+. No obstante, podrás seguir todos los pormenores del partido en Bolavip Perú.

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¿A qué hora y cuándo juegan Real Madrid vs Bayern Múnich?

Este encuentro por los cuartos de final de la UEFA Champions League se disputará el próximo martes 7 de abril, la hora programada para rodar el balón es a las 14:00 horas de Perú.

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