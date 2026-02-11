“Me detectaron cáncer de piel… Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica”

Mauricio Pinilla, exjugador de la Selección Chilena, reveló que le detectaron un cáncer de piel, por el que está en pleno tratamiento. Retirado en 2021, sigue ligado a los medios de comunicación en su país y, así, permitió contar su caso y cómo atraviesa tan dura enfermedad.

En una entrevista para el programa Marca Personal de Radio La Metro, Mauricio Pinilla reflexionó sobre esta etapa posterior a su carrera como jugador profesional. Fue lo que permitió contar la dura enfermedad que enfrenta y cómo se enteró.

“Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo, me detectaron una prostatitis. Terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel, ahora, esto no lo había contado“, manifestó.

Las confesiones de Mauricio Pinilla sobre su enfermedad

El cáncer lo atacó fuerte a Mauricio Pinilla, ya que tuvo que ser internado y sufrió otras afecciones. “Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica… Imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me doble infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre. Entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré“, contó.

Afortunadamente, la enfermedad se detectó a tiempo y el ex Celta, Sporting CP y Universidad de Chile comentó cómo lo lleva. “Es la primera parte nomás, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos”, comentó.

“Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato“, agregó.

La carrera de Mauricio Pinilla como jugador profesional

Mauricio Pinilla inició su carrera futbolística en Universidad de Chile y tuvo su debut en el primer equipo a los 18 años. Tuvo un gran impacto con 10 goles en 2002 y la misma cantidad de tantos en el Torneo Apertura 2003. Por ese motivo, Inter de Milán lo compró en 2.8 millones de dólares.

Sin embargo, el conjunto ‘nerazzurri’ lo cedió directamente al Chievo Verona, aunque no pudo tener continuidad. Luego, empezó a aparecer el gran problema de su carrera: las lesiones. Por eso, pasó sin pena ni gloria por equipos como Celta de Vigo, Sporting CP, Racing de Santander y Heart of Midlothian. Así fue como volvió a Universidad de Chile, pero tampoco pudo ganar minutos en cancha.

Tras pasos por Vasco da Gama y Apollon Limassol, recaló nuevamente en Italia donde pudo tener su mejor versión en el US Grossetto. Así fue como luego pudo tener continuidad en Palermo y, posteriormente, en Cagliari, Genoa y Atalanta. Durante esos momentos, pudo ser parte de la Selección Chilena que fue al Mundial 2014 y, luego, campeón de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

Tuvo un paso final por Universidad de Chile y, luego, cerró su carrera en Coquimbo Unido. Se retiró en febrero de 2021, luego del descenso de categoría de este último equipo. Una lesión crónica en su rodilla derecha apresuró su retiro a los 37 años de edad.

