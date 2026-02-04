Bicampeón de América y Mundialista con Chile enaltece el fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima

Con pocos días siendo parte de Alianza Lima y con la intención de convertirse en un extranjero que pueda marcar la diferencia en el plantel, Esteban Pavez generó algunas críticas en su país cuando decidió cambiar de rumbo. En este ocasión la situación parece haber cambiado drásticamente ya que un histórico de la Selección Chilena elogió dicha elección y enalteció su llegada a La Victoria.

Hablamos de Jean Beausejour, exseleccionado chileno y que ahora labora como comentarista deportivo, quien elogió el más reciente fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima. Sabiendo que el volante no la pasaba para nada bien en Colo Colo y que durante la última temporada padeció el nivel futbolístico del equipo, hoy se acomodará en una institución que disputará la Copa Libertadores 2026.

“Con todo el respeto, no es que Esteban Pavez sale de Colo Colo a jugar por el descenso en Chile. Se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú. El técnico lo conoce y seguramente anduvo bien con él. Después te puede gustar más o menos el último año de Pavez, pero si hay algo que tiene es jerarquía y prestigio. Eso le permite todavía acceder a ese nivel de equipo”; reveló Jean Beausejour durante la más reciente edición de ‘ESPN 360 Chile‘.

En esta misma línea, el bicampeón de América en los años 2015-2016 y dos veces mundialista con la Selección Chilena, remarcó lo siguiente en cuanto al bagaje del plantel de Alianza Lima. “Creo que es un paso importante en su última etapa como jugador. No sé cuánto querrá jugar más, pero es un muy buen desafío. Un equipo que contrata bien, que contrata en serio. Sí, tiene un promedio alto de edad, pero que sabe jugar con ese formato de jugadores experimentados”.

La primera gran prueba de fuego de Esteban Pavez con camiseta de Alianza Lima

Esteban Pavez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima el pasado 29 de enero y durante los últimos días ha sido parte de los entrenamientos del equipo con bastante regularidad. Es más, el día de hoy podría ser su debut oficial con camiseta blanquiazul cuando tengan que enfrentar a 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El hecho de que haya trabajado con Pablo Guede en el fútbol chileno y en el fútbol mexicano le da una enorme oportunidad de ser tomado en cuenta como un elemento importante dentro del equipo. En el caso de que no sea titular, es muy probable que tenga minutos como opción de recambio y así poco a poco se vaya amoldando a la idea de juego que pretende el comando técnico.

