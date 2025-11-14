Chile vs. Rusia: hora, canal TV y alineaciones del amistoso internacional por fecha FIFA

Chile y Rusia se enfrentarán este sábado 15 de noviembre en un duelo amistoso por fecha FIFA que se disputará en las instalaciones del Estadio Olímpico Fisht, en la ciudad de Sochi. Aquí te contamos cómo y dónde seguir el partido.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova, inmersa en un proceso de renovación generacional, intentará dar la sorpresa ante el cuadro local antes de medirse nuevamente con Perú en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’.

¿A qué hora juega Chile vs. Rusia?

El duelo entre chilenos y rusos tiene previsto iniciar a las 08:00 horas de Perú (10:00 horas de Chile). Revisa aquí el cronograma de acuerdo al país en donde te encuentres.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 horas

Bolivia y Venezuela: 9:00 horas

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 horas

México y Centroamérica: 7:00 horas

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 horas

¿Dónde ver Chile vs. Rusia?

El amistoso entre Chile y Rusia podrá verse EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de streaming Disney Plus en todo el continente. Además, el cotejo también estará disponible en Chilevisión y ESPN. Por su parte, Bolavip Perú seguirá el minuto a minuto mediante su página web.

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile, Chilevision, ESPN Chile y Zapping Sports

Perú: Disney+ Premium Chile

Rusia: matchtv.ruМатч ПремьерSportbox.ruМатч!

Posibles alineaciones de ambos equipos

Estos serían los posibles once iniciales de Chile y Rusia para el partido amistoso:

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Danil Krugovoy; Ivan Oblyakov, Matvey Kislyak, Dmitriy Barinov; Aleksey Miranchuk, Ivan Sergeev y Lechi Sadulaev.

