Con Ciurlizza y Revoredo, el nuevo comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso de Perú ante Chile

El proceso de Manuel Barreto al frente de la Selección Peruana está por comenzar oficialmente con el amistoso frente a Chile. Tras anunciar su primera convocatoria con varios cambios, en las últimas horas también se revelaron los nombres que conformarán su comando técnico.

Publicidad

Publicidad

Según dio a conocer el periodista César Vivar, el técnico interino de la ‘bicolor’ contará con el apoyo de dos exfutbolistas de Alianza Lima, quienes formarán parte de su equipo de trabajo.

El nuevo comando técnico de Perú

Marko Ciurlizza y Renzo Revoredo acompañarán a Manuel Barreto como asistentes técnicos durante los próximos compromisos por fecha FIFA. Además, Salomón Libman se mantendrá en el puesto de preparador de arqueros.

“Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza van de asistentes, Diego Labrucherie preparador físico y Salomón Libman de preparador de arqueros“, reveló el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, la ‘Muñeca’ empezará su camino en la ‘blanquirroja’ acompañada de personas de su confianza y con las que incluso ha tenido la oportunidad de compartir anteriormente.

¿Cuándo debutará Manuel Barreto como DT de Perú?

El encuentro amistoso entre Perú y Chile, previsto para el viernes 10 de octubre, significará el debut oficial de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

El exdirector deportivo de Universitario estará a cargo del combinado nacional mientras se define al próximo estratega que liderará el proceso de cara al Mundial 2030.

ver también Selección Peruana tenía prácticamente cerrado a su nuevo entrenador, pero apareció este gigante