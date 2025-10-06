Es tendencia:
Con Ciurlizza y Revoredo, el nuevo comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso de Perú ante Chile

Tras anunciar su lista para el amistoso ante Chile, también se conoció quiénes integrarán el cuerpo técnico junto a Barreto.

Por Nicole Cueva

Comando técnico de Manuel Barreto.
Comando técnico de Manuel Barreto.

El proceso de Manuel Barreto al frente de la Selección Peruana está por comenzar oficialmente con el amistoso frente a Chile. Tras anunciar su primera convocatoria con varios cambios, en las últimas horas también se revelaron los nombres que conformarán su comando técnico.

Según dio a conocer el periodista César Vivar, el técnico interino de la ‘bicolor’ contará con el apoyo de dos exfutbolistas de Alianza Lima, quienes formarán parte de su equipo de trabajo.

El nuevo comando técnico de Perú

Marko Ciurlizza y Renzo Revoredo acompañarán a Manuel Barreto como asistentes técnicos durante los próximos compromisos por fecha FIFA. Además, Salomón Libman se mantendrá en el puesto de preparador de arqueros.

“Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza van de asistentes, Diego Labrucherie preparador físico y Salomón Libman de preparador de arqueros“, reveló el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

De esta manera, la ‘Muñeca’ empezará su camino en la ‘blanquirroja’ acompañada de personas de su confianza y con las que incluso ha tenido la oportunidad de compartir anteriormente.

¿Cuándo debutará Manuel Barreto como DT de Perú?

El encuentro amistoso entre Perú y Chile, previsto para el viernes 10 de octubre, significará el debut oficial de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana.

El exdirector deportivo de Universitario estará a cargo del combinado nacional mientras se define al próximo estratega que liderará el proceso de cara al Mundial 2030.

nicole cueva
Nicole Cueva
