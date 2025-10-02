Carlos Alcaraz se quejó y Novak Djokovic lo destruyó con brutal mensaje: “Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan…”

Novak Djokovic se pronunció con sinceridad respecto a las recientes quejas de Carlos Alcaraz e Iga Swiatek sobre el apretado calendario del circuito. Para el serbio, ganador de 24 Grand Slams, no basta con expresar malestar en conferencias de prensa.

“Estoy en contra de la ampliación a dos semanas en la duración de los Masters 1.000, no creo que sea bueno”, expresó el reconocido tenista en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio”.

Poca unión en los tenistas

El experimentado tenista de 38 años profundizó en su crítica, señalando: “Existe un fuerte monopolio en la toma de decisiones dentro del tenis, formado a lo largo de décadas, y muchos no quieren que eso cambie. Lo que sí puedo decir es que los jugadores no estamos lo suficientemente unidos”.

Luego, Djokovic dejó un mensaje claro, con una indirecta evidente hacia Alcaraz, quien no participará en Shanghái: “Nos quejamos, pero no dedicamos el tiempo ni el esfuerzo necesario para generar un cambio real. Se necesita que los mejores del mundo se involucren de verdad, comprendan cómo funciona el sistema y hagan más que simplemente dar declaraciones en conferencias”.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz (Andina).

¿Una batalla fuera de los campos de juego?

Estas declaraciones dejan claro que la rivalidad entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz sigue latente, a pesar de que el serbio no atraviesa su mejor momento en comparación con el alto nivel que mostró en temporadas anteriores.

No obstante, en este período Djokovic también ha cosechado victorias importantes, incluyendo su triunfo sobre Alcaraz en el duelo por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Sigo trabajando lo más duro posible en estas circunstancias para desafiarles, o para ponerme a prueba a mí mismo y ver lo que puedo hacer en todos los torneos en los que participo”, sentenció.