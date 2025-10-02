Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Carlos Alcaraz se quejó y Novak Djokovic lo destruyó con brutal mensaje: “Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan…”

El tenista serbio cuestionó la constante queja de sus colegas sobre la carga del calendario competitivo. Conoce qué fue lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz enfrentados.
© Composición Bolavip PerúNovak Djokovic y Carlos Alcaraz enfrentados.

Novak Djokovic se pronunció con sinceridad respecto a las recientes quejas de Carlos Alcaraz e Iga Swiatek sobre el apretado calendario del circuito. Para el serbio, ganador de 24 Grand Slams, no basta con expresar malestar en conferencias de prensa.

Publicidad

Estoy en contra de la ampliación a dos semanas en la duración de los Masters 1.000, no creo que sea bueno”, expresó el reconocido tenista en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio”.

Poca unión en los tenistas

El experimentado tenista de 38 años profundizó en su crítica, señalando: “Existe un fuerte monopolio en la toma de decisiones dentro del tenis, formado a lo largo de décadas, y muchos no quieren que eso cambie. Lo que sí puedo decir es que los jugadores no estamos lo suficientemente unidos”.

Publicidad

Luego, Djokovic dejó un mensaje claro, con una indirecta evidente hacia Alcaraz, quien no participará en Shanghái: “Nos quejamos, pero no dedicamos el tiempo ni el esfuerzo necesario para generar un cambio real. Se necesita que los mejores del mundo se involucren de verdad, comprendan cómo funciona el sistema y hagan más que simplemente dar declaraciones en conferencias”.

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: Día y ahora de la semifinal del US Open | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz (Andina).

¿Una batalla fuera de los campos de juego?

Estas declaraciones dejan claro que la rivalidad entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz sigue latente, a pesar de que el serbio no atraviesa su mejor momento en comparación con el alto nivel que mostró en temporadas anteriores.

Publicidad

No obstante, en este período Djokovic también ha cosechado victorias importantes, incluyendo su triunfo sobre Alcaraz en el duelo por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sigo trabajando lo más duro posible en estas circunstancias para desafiarles, o para ponerme a prueba a mí mismo y ver lo que puedo hacer en todos los torneos en los que participo”, sentenció.

Roger Federer se pone del lado de Ignacio Buse y otros tenistas ATP: “Por eso prefieren a Alcaraz o Sinner…”

ver también

Roger Federer se pone del lado de Ignacio Buse y otros tenistas ATP: “Por eso prefieren a Alcaraz o Sinner…”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Sinner, Alcaraz y Djokovic pelearán en el US Open por el mayor premio económico en la historia del tenis
Tenis

Sinner, Alcaraz y Djokovic pelearán en el US Open por el mayor premio económico en la historia del tenis

Novak Djokovic se va despidiendo del tenis y se acerca al fútbol
Tenis

Novak Djokovic se va despidiendo del tenis y se acerca al fútbol

Djokovic confirmó si jugó su último partido en Wimbledon y reveló su plan a futuro
Tenis

Djokovic confirmó si jugó su último partido en Wimbledon y reveló su plan a futuro

¡Ya era hora! La reacción de Felipe Chávez tras ser convocado por primera vez a la Bicolor
Selección Peruana

¡Ya era hora! La reacción de Felipe Chávez tras ser convocado por primera vez a la Bicolor

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo