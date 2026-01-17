Para enfrentar a Alianza Lima, Inter Miami negocia por delantero argentino y ofertó 15 millones de dólares

Inter Miami jugará con Alianza Lima el próximo sábado 24 de enero en la Noche Blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Este duelo servirá como presentación de figuras para ambos equipos, sobre todo para el conjunto ‘íntimo’, que hace de local. Pero, del conjunto de la Florida, también hay que estar atentos a sus nuevos futbolistas.

Precisamente, entre los nuevos jugadores que podría tener Inter Miami hay uno que viene haciendo ruido por estas horas. Es que Germán Berterame, actual delantero de CF Monterrey, está cerca de ser nuevo jugador de las ‘Garzas’ por un monto aproximado de 15 millones de dólares. Esa es la oferta que llegó a las oficinas de los Rayados, según los periodistas César Luis Merlo y Santiago Fourcade.

Evidentemente, el equipo estadounidense quiere reforzarse fuerte pensando en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima, pero principalmente, para defender su título de la MLS y buscar la Concacaf Liga de Campeones en este 2026. Esos son sus objetivos en un año diferente por el Mundial 2026.

Germán Berterame podría llegar para ser un titular en el puesto de centrodelantero por dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la salida de Allen Obando, futbolista ecuatoriano que había llegado a préstamo, pero que casi ni jugó debido a una lesión ligamentaria. Y el segundo tiene que ver con el futuro una vez que Luis Suárez anuncie su retiro profesional, lo que podría ocurrir a final de temporada.

Luis Suárez, campeón con Inter Miami, está cerca del retiro profesional (Getty Images).

Este atacante de 27 años, argentino, pero nacionalizado mexicano y con chances de representar al ‘Tri’ en el Mundial 2026, es uno de los máximos goleadores de las últimas temporadas de la Liga MX. Desde su llegada a los Rayados en 2022 hasta la actualidad, sólo en el certamen local anotó 54 goles en total.

A su vez, estuvo muy cerca de jugar en la MLS en ocasiones anteriores. Según el periodista Tom Bogert, Portland Timbers tuvo acuerdo con el jugador en 2024, pero al final decidió quedarse. Lo mismo sucedió unos meses, ya que FC Cincinnati tuvo acuerdo para llevárselo, pero el propio jugador también lo descartó. Ahora, la presencia de Lionel Messi lo seduciría para jugar en Miami.

Las veces que Berterame pudo ir a la MLS (X @tombogert).

Propietario del Inter Miami confirma negociaciones por Germán Berterame

Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, habló y confirmó que hay negociaciones por Germán Berterame. “Es un jugador que merece ser parte de Inter Miami“, tiró, según declaraciones a múltiples medios. Además, reveló que esperan cerrar todo entre las próximas 24 y 36 horas. Por lo cual, todo apuntaría a que podría estar en la Noche Blanquiazul el próximo sábado.

En CF Monterrey saben que Germán Berterame está con un pie afuera

José Antonio Noriega, presidente de CF Monterrey, confirmó que hubo una propuesta por Germán Berterame, aunque no aclaró que fuese de Inter Miami. “Ha habido un acercamiento y hay una propuesta que le es interesante a ‘Berte’, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno“, dijo.

“Por supuesto que, si decidimos que la oferta es interesante y decidimos que Germán salga, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando en ello para sustituirlo“, advirtió ‘Tato’ Noriega a múltiples medios.

