Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol

Partidos de fútbol hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Conoce la programación de un domingo a puro fútbol en las principales ligas del mundo.

Por Pablo Rodríguez Denis

Barcelona, sin Yamal, recibe a Valencia.
© Getty ImagesBarcelona, sin Yamal, recibe a Valencia.

El domingo pinta con full fútbol para todos los hinchas. Desde tempranito hasta la noche, las ligas del mundo se ponen en acción y hay de todo: clásicos en Europa, choques calientes en Sudamérica y partidos clave en México. La pelota no para y la agenda está recontra cargada para que no te despegues de la pantalla.

En nuestro país también hay movimiento: la Liga 1 se mete a la recta final con duelos de peso, mientras que en el extranjero los cracks peruanos buscan destacar en sus equipos. Aquí te dejamos la programación completita con horarios adaptados a Perú, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos (Este) y España, para que no te pierdas ni un solo partido.

LaLiga – Jornada 5

  • Celta de Vigo vs Girona – 09:00 ARG/CHI – 07:00 COL/PER – 08:00 EST – 14:00 ESP
  • Levante vs Real Betis – 11:15 ARG/CHI – 09:15 COL/PER – 10:15 EST – 16:15 ESP
  • Osasuna vs Rayo Vallecano – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
  • FC Barcelona vs Valencia – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
Publicidad

Premier League – Jornada 4

  • Burnley vs Liverpool – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
  • Manchester City vs Manchester United – 12:30 ARG/CHI – 10:30 COL/PER – 11:30 EST – 17:30 ESP

Serie A – Jornada 3

  • AS Roma vs Torino – 07:30 ARG/CHI – 05:30 COL/PER – 06:30 EST – 12:30 ESP
  • Atalanta vs US Lecce – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
  • SC Pisa vs Udinese – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
  • Sassuolo vs Lazio – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
  • Milan vs Bologna – 15:45 ARG/CHI – 13:45 COL/PER – 14:45 EST – 20:45 ESP

Brasileirão Betano – Jornada 23

  • RB Bragantino vs Sport Recife – 14:00 ARG/CHI – 12:00 COL/PER – 13:00 EST – 19:00 ESP
  • Atlético Mineiro vs Santos – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
  • Juventude RS vs Flamengo – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
  • São Paulo vs Botafogo – 17:30 ARG/CHI – 15:30 COL/PER – 16:30 EST – 22:30 ESP
  • Vasco da Gama vs Corinthians – 20:30 ARG/CHI – 18:30 COL/PER – 19:30 EST – 01:30 (+1) ESP
Publicidad

Copa Intercontinental FIFA – Jornada 1

  • Pyramids vs Auckland City – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP

Liga Profesional Argentina – Clausura, Jornada 8

  • Gimnasia LP vs Instituto – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP
  • Rosario Central vs Boca Juniors – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
  • Tigre vs Talleres – 20:00 ARG/CHI – 18:00 COL/PER – 19:00 EST – 01:00 (+1) ESP
  • Defensa y Justicia vs Platense – 22:00 ARG/CHI – 20:00 COL/PER – 21:00 EST – 03:00 (+1) ESP

Liga 1 de Perú – Jornada 27

  • Alianza Univ. vs Cienciano – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
  • Melgar vs Univ. de Deportes – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
  • Cusco FC vs Sporting Cristal – 19:30 ARG/CHI – 17:30 COL/PER – 18:30 EST – 00:30 (+1) ESP
  • Binacional vs ADT – Suspendido
Publicidad

Liga BetPlay Dimayor (Colombia) – Finalización, Jornada 11

  • Independiente Santa Fe vs Jaguares – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
  • Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – 18:10 ARG/CHI – 16:10 COL/PER – 17:10 EST – 23:10 ESP
  • Deportivo Pereira vs Llaneros – 20:20 ARG/CHI – 18:20 COL/PER – 19:20 EST – 01:20 (+1) ESP
  • Deportes Tolima vs Boyacá Chicó – 22:20 ARG/CHI – 20:20 COL/PER – 21:20 EST – 03:20 (+1) ESP

Liga BBVA MX – Jornada 9

  • Toluca vs América – 00:05 ARG/CHI – 22:05 (13 sep) COL/PER – 23:05 (13 sep) EST – 05:05 ESP
  • Querétaro vs Monterrey – 20:00 ARG/CHI – 18:00 COL/PER – 19:00 EST – 01:00 (+1) ESP
  • Atlético San Luis vs Tijuana – 22:00 ARG/CHI – 20:00 COL/PER – 21:00 EST – 03:00 (+1) ESP
  • Chivas vs León – 00:15 (15 sep) ARG/CHI – 22:15 (14 sep) COL/PER – 23:15 (14 sep) EST – 05:15 (15 sep) ESP

Supercopa de Chile – Final

  • Colo Colo vs Universidad de Chile – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP
Publicidad
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis
    Lee también
    A qué hora y dónde ver en vivo AC Milan vs. Bologna por la fecha 3 de la Serie A de Italia 2025-26
    Fútbol europeo

    A qué hora y dónde ver en vivo AC Milan vs. Bologna por la fecha 3 de la Serie A de Italia 2025-26

    A qué hora y qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia CF por la LaLiga
    Fútbol europeo

    A qué hora y qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia CF por la LaLiga

    Alianza Lima definió en 9 palabras lo que fue su defensa ante Deportivo Garcilaso
    Liga 1

    Alianza Lima definió en 9 palabras lo que fue su defensa ante Deportivo Garcilaso

    Pronósticos Manchester City vs Manchester United: el derby paraliza la ciudad
    Apuestas Deportivas

    Pronósticos Manchester City vs Manchester United: el derby paraliza la ciudad

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

    +18 jugar con responsabilidadGordon Moody
    Better Collective Logo